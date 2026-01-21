Preminuo Vedad Osmanbegović, dugogodišnji šef tehnike Radio Gračanica

Radio Gračanica saopćio je da je nakon teške bolesti preminuo Vedad Osmanbegović, dugogodišnji šef tehnike ove medijske kuće.

Osmanbegović je u Radio Gračanici radio od 1983. godine, kao tehničar, snimatelj i tonski realizator. U toj redakciji proveo je cijeli radni vijek, a u penziju je ispraćen 2024. godine.

Tokom rada, kako navode iz Radija Gračanica, obučavao je i u posao uvodio brojne generacije mlađih kolega. Posebno je bio posvećen tehničkom segmentu radija, pratio je razvoj i inovacije radio opreme, s naglaskom na linkove visoke frekvencije.

U saopćenju se navodi i da će ga kolege pamtiti po vedrom duhu, energiji i smislu za šalu, te po atmosferi koju je unosio u radnu svakodnevicu.

Dženaza kolegi Osmanbegoviću je sutra, poslije ikindija namaza.

Kolektiv RTV Slon, kolegama iz Radio Gračanice, porodici i prijateljima upućuje izraze saučešća.