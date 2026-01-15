Preminuo Veljko Brajić, nekadašnji načelnik VRS-a

Preminuo je Veljko Brajić, nekadašnji načelnik Štaba Šeste sanske brigade, kojem se pred Sudom BiH sudilo za zločine počinjene na području Prijedora i Sanskog Mosta, a predstavnici žrtava upozoravaju da se time dodatno gasi nada da će postupci za ratne zločine dobiti sudski epilog.

Smrt Brajića potvrdila je Gradska boračka organizacija Doboj na društvenim mrežama, a prema navodima medija, sahrana bi trebala biti održana u subotu, 17. januara. Brajić je bio optužen zajedno s Rankom Kaurinom, Brankom Dženopoljcem i Draškom Topićem, a teretilo ih se za napade na Briševo i druga sela u općinama Prijedor i Sanski Most, većinski nastanjena Hrvatima. Prema optužnici, u napadima 24. i 25. jula 1992. ubijena je najmanje 61 osoba, starosti od 16 do 81 godine.

U istom predmetu ranije je bio optužen i Slobodan Taranjac, ali je postupak u odnosu na njega razdvojen. Predsjednik Udruge “Dom Briševo – Dobri” Blaženko Marijan izjavio je da porodice žrtava i preživjeli doživljavaju kao teško razočaranje kada optuženi umre tokom procesa, nakon godina čekanja na presudu, dodajući da je među mještanima prisutno ogorčenje i osjećaj da se o zločinima govori decenijama bez konkretnih sudskih ishoda.

Slične poruke uputio je i predsjednik Udruženja logoraša Sanski Most Sadmir Alibegović, navodeći da nakon više od tri decenije od zločina za žrtve više nije presudno kolike bi kazne bile, već da odgovorni budu proglašeni krivim. Alibegović je kritikovao tužilaštva, upozoravajući da dugotrajne istrage i kasno podizanje optužnica dovode do toga da svjedoci umiru, a predmeti se sve češće obustavljaju.

Suđenje Veljku Brajiću počelo je u maju 2024. godine, a posljednje ročište u ovom predmetu održano je u oktobru iste godine.