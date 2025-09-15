Preminuo Zlatan Ohranović, direktor Centara civilnih inicijativa

Jasmina Ibrahimović

S velikom tugom objavljeno je da je u nedjelju, 14. septembra 2025. godine, iznenada preminuo Zlatan Ohranović (1961–2025), dugogodišnji direktor Centara civilnih inicijativa (CCI). Iz organizacije su uputili izraze najdubljeg saučešća njegovoj supruzi, kćerkama, porodici i prijateljima, naglasivši da je njegov odlazak nenadoknadiv gubitak kako za porodicu, tako i za civilno društvo u Bosni i Hercegovini.

Ohranović je od samog osnivanja CCI-ja obavljao funkciju direktora i bio ključna figura u izgradnji i jačanju organizacije. Kolege ga pamte kao vizionara i profesionalca, ali i kao prijatelja koji je uvijek bio spreman pružiti podršku i pomoć.
– On nije bio samo izniman čovjek, već i profesionalac koji je dao neizmjeran doprinos razvoju i očuvanju CCI-ja. Ostat će upamćen kao uspješan direktor, ali i kao lider koji je svojim primjerom motivisao sve nas – poručili su iz CCI-ja.

Posebno se ističe njegova upornost, energija i uvjerenje da građani BiH zaslužuju bolje i uređenije društvo. Ohranović je vjerovao u snagu civilnog društva i neumorno se zalagao za vladavinu prava, demokratske principe, borbu protiv korupcije, jačanje ljudskih prava i građanskih sloboda.

– Ponosni što smo imali takvog lidera, nastavit ćemo raditi na vrijednostima koje su bile i njegove – demokratizaciji društva, jačanju pravne države i borbi protiv korupcije – naveli su iz organizacije.

Detalji oko posljednjeg ispraćaja Zlatana Ohranovića bit će objavljeni naknadno.

