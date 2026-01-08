Izdata preporuka poslodavcima: Prilagodite rad zbog niskih temperatura i snijega

Adin Jusufović
snijeg
Radnici čiste snijeg
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima za zaštitu radnika tokom niskih temperatura i otežanih vremenskih uslova uzrokovanih snijegom u Federaciji BiH.

Ministarstvo savjetuje prilagođavanje radnog vremena, dodatne mjere zaštite na radu, korištenje lične zaštitne opreme te omogućavanje odsustva ili korištenja godišnjeg odmora za radnike s hroničnim oboljenjima.

Posebna pažnja treba biti posvećena zaposlenima na radnim mjestima s povećanim rizikom.

Federalni ministar rada Adnan Delić pozvao je poslodavce i radnike na striktno poštivanje propisa kako bi zaštita zdravlja i života zaposlenih bila apsolutni prioritet.

Ministarstvo ističe da ove preporuke imaju preventivni cilj i podsjećaju na zajedničku odgovornost u očuvanju sigurnosti radnika.

pročitajte i ovo

BiH

Snijeg i poledica širom BiH: Vikend donosi nove padavine i niske...

Tuzla i TK

Apel mještana MZ Jaruške: Pet dana smo bez vode i struje!

BiH

Tokom noći pale nove količine snijega, snježni pokrivač dodatno porastao širom...

BiH

Kako je neuobičajen vremenski fenomen doveo do izlijevanja rijeka i poplava...

BiH

Zbog padavina i topljenja snijega pojačan nadzor vodotoka u FBiH

Vijesti

Da li se opravdano ljutimo na komunalne službe u BiH? Evo...

Istaknuto

CIK BiH danas o ponavljanju prijevremenih izbora u entitetu RS

Sport

Upravni odbor RK Sloboda podnio ostavku!

Magazin

Turska proglašena najboljom wellness destinacijom 2025. godine

BiH

Snijeg i poledica širom BiH: Vikend donosi nove padavine i niske temperature

Istaknuto

Graničnoj policiji BiH dostavljena prijetnja: 30 Afganistanaca sprema oružani napad

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]