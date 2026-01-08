Izdata preporuka poslodavcima: Prilagodite rad zbog niskih temperatura i snijega

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima za zaštitu radnika tokom niskih temperatura i otežanih vremenskih uslova uzrokovanih snijegom u Federaciji BiH.

Ministarstvo savjetuje prilagođavanje radnog vremena, dodatne mjere zaštite na radu, korištenje lične zaštitne opreme te omogućavanje odsustva ili korištenja godišnjeg odmora za radnike s hroničnim oboljenjima.

Posebna pažnja treba biti posvećena zaposlenima na radnim mjestima s povećanim rizikom.

Federalni ministar rada Adnan Delić pozvao je poslodavce i radnike na striktno poštivanje propisa kako bi zaštita zdravlja i života zaposlenih bila apsolutni prioritet.

Ministarstvo ističe da ove preporuke imaju preventivni cilj i podsjećaju na zajedničku odgovornost u očuvanju sigurnosti radnika.