Prevencija rizika od katastrofa temelj sigurnosti građana BiH

Prevencija je temelj sigurnosti i zaštite građana Bosne i Hercegovine, poručeno je na Prvoj konferenciji Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Federacije BiH, održanoj na temu „Procjenjivanje i mapiranje rizika od prirodnih i drugih nesreća“. Događaj je organizovala Federalna uprava civilne zaštite u saradnji s Ujedinjenim nacijama u BiH, u okviru implementacije Zajedničkog programa „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH – II faza (2024–2027)“.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnjić istakao je da je konferencija početak novog pristupa saradnji institucija na svim nivoima, s ciljem jačanja prevencije i bolje koordinacije u zaštiti i spašavanju.

„Slabo imamo prevencije, nismo dugo radili na strateškim dokumentima. Imamo dobru operativu, ali moramo više razgovarati sa svim institucijama, razmjenjivati iskustva i znanja, slati kadrove na obuke i pratiti digitalizaciju i standardizaciju sistema zaštite i spašavanja“, kazao je Brašnjić.

Naglasio je da je prevencija rizika od katastrofa ključna za sigurnost građana te da BiH još nema razvijenu bazu podataka o mapiranju rizika. Naveo je kako institucije, posebno inspekcije, moraju raditi ozbiljnije, dok civilna zaštita mora imati snažniju ulogu jer joj je primarni zadatak spašavanje ljudi i zaštita imovine.

„Prevencija je zapostavljena, a imamo resurse da je razvijemo. Nedostaje nam koordinacije između nivoa vlasti i institucija koje su uključene u sistem zaštite i spašavanja“, rekao je Brašnjić, dodajući da se moraju jačati lokalne zajednice, koje su prvi odgovor na vanredne situacije.

Predstavnik Ureda rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u BiH Damir Šaljić kazao je da tema prevencije mora biti prisutna stalno, a ne samo kada dođe do katastrofe.

„BiH je izložena sve intenzivnijim prirodnim nepogodama koje zahtijevaju sistematičan pristup. Ujedinjene nacije, kroz svoje agencije UNDP, UNESCO, UNICEF i FAO, stavile su na raspolaganje znanje i podršku kako bi se unaprijedili sistemi prevencije i institucionalni odgovori“, rekao je Šaljić.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić istakao je važnost jačanja lokalnih zajednica, naglasivši da u 29 općina Federacije BiH još uvijek ne postoje profesionalne vatrogasne jedinice.

„Preventiva je ključna za smanjenje posljedica prirodnih i drugih nesreća. U Kantonu Sarajevo situacija je zadovoljavajuća, svaka općina ima profesionalnu vatrogasnu jedinicu i dobrovoljna društva, ali zaštita i spašavanje moraju uključivati sve institucije“, rekao je Brkanić.

Konferencija je okupila predstavnike državnih, entitetskih i lokalnih institucija, međunarodnih organizacija i stručnjake iz oblasti civilne zaštite, s ciljem jačanja saradnje i unapređenja sistema prevencije u Bosni i Hercegovini.