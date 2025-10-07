Prevencija rizika od katastrofa temelj sigurnosti građana BiH

Nedžida Sprečaković
Prevencija rizika od katastrofa temelj sigurnosti građana BiH
Održana Prva konferencija Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Federacije BiH

Prevencija je temelj sigurnosti i zaštite građana Bosne i Hercegovine, poručeno je na Prvoj konferenciji Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Federacije BiH, održanoj na temu „Procjenjivanje i mapiranje rizika od prirodnih i drugih nesreća“. Događaj je organizovala Federalna uprava civilne zaštite u saradnji s Ujedinjenim nacijama u BiH, u okviru implementacije Zajedničkog programa „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH – II faza (2024–2027)“.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnjić istakao je da je konferencija početak novog pristupa saradnji institucija na svim nivoima, s ciljem jačanja prevencije i bolje koordinacije u zaštiti i spašavanju.

„Slabo imamo prevencije, nismo dugo radili na strateškim dokumentima. Imamo dobru operativu, ali moramo više razgovarati sa svim institucijama, razmjenjivati iskustva i znanja, slati kadrove na obuke i pratiti digitalizaciju i standardizaciju sistema zaštite i spašavanja“, kazao je Brašnjić.

Naglasio je da je prevencija rizika od katastrofa ključna za sigurnost građana te da BiH još nema razvijenu bazu podataka o mapiranju rizika. Naveo je kako institucije, posebno inspekcije, moraju raditi ozbiljnije, dok civilna zaštita mora imati snažniju ulogu jer joj je primarni zadatak spašavanje ljudi i zaštita imovine.

„Prevencija je zapostavljena, a imamo resurse da je razvijemo. Nedostaje nam koordinacije između nivoa vlasti i institucija koje su uključene u sistem zaštite i spašavanja“, rekao je Brašnjić, dodajući da se moraju jačati lokalne zajednice, koje su prvi odgovor na vanredne situacije.

Predstavnik Ureda rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u BiH Damir Šaljić kazao je da tema prevencije mora biti prisutna stalno, a ne samo kada dođe do katastrofe.

„BiH je izložena sve intenzivnijim prirodnim nepogodama koje zahtijevaju sistematičan pristup. Ujedinjene nacije, kroz svoje agencije UNDP, UNESCO, UNICEF i FAO, stavile su na raspolaganje znanje i podršku kako bi se unaprijedili sistemi prevencije i institucionalni odgovori“, rekao je Šaljić.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić istakao je važnost jačanja lokalnih zajednica, naglasivši da u 29 općina Federacije BiH još uvijek ne postoje profesionalne vatrogasne jedinice.

„Preventiva je ključna za smanjenje posljedica prirodnih i drugih nesreća. U Kantonu Sarajevo situacija je zadovoljavajuća, svaka općina ima profesionalnu vatrogasnu jedinicu i dobrovoljna društva, ali zaštita i spašavanje moraju uključivati sve institucije“, rekao je Brkanić.

Konferencija je okupila predstavnike državnih, entitetskih i lokalnih institucija, međunarodnih organizacija i stručnjake iz oblasti civilne zaštite, s ciljem jačanja saradnje i unapređenja sistema prevencije u Bosni i Hercegovini.

