Prevoznici širom BiH u protestima: blokirani teretni terminali, gužve bez incidenata

Prevoznici okupljeni u Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine nastavili su danas proteste širom zemlje, tražeći ispunjenje svojih zahtjeva.

Kako je izjavio glavni koordinator Konzorcija Velibor Peulić, do sada nije zabilježen nijedan incident, a lanac snabdijevanja je zaustavljen na prilazima većine gradova, što je uzrokovalo nešto veće gužve u saobraćaju.

U Tuzlanskom kantonu protesti se održavaju na ulazima i izlazima iz Tuzle – na petlji Šički Brod i raskrsnici u Simin Hanu. Oko stotinu kamiona parkirano je u po jednu saobraćajnu traku, a saobraćaj se odvija usporeno, ali bez zastoja. Policija reguliše tok kretanja vozila. Prema riječima predstavnika autoprevozničkih firmi, kamioni će ostati na ovim lokacijama sve dok zahtjevi ne budu ispunjeni.

Informacije BIHAMK-a pokazuju da su trenutno blokirani teretni terminali na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko i Rača, dok za putnički saobraćaj nema značajnijih poteškoća. U Sarajevu je zabilježena gužva iz pravca Stupa prema Rajlovcu.

Peulić je naglasio da prevoznici protestima ne blokiraju građane, već samo dotok robe, želeći time skrenuti pažnju na probleme s kojima se industrija suočava. „Naša vozila svakodnevno gube i do 14,5 sati na graničnim prelazima. Mi plaćamo nerad administracije, a rješenja se ne nude“, istakao je.

Podsjetio je na četiri grupe zahtjeva: zaštita vozača iz BiH zaposlenih u EU, povrat trošarina, rješavanje statutarnih i zakonskih problema prevoznika, te hitno ubrzanje graničnih i carinskih procedura. Prevoznici tvrde da su granični terminali „usko grlo BiH“, a da se institucije nisu odazvale njihovim pozivima na razgovor.

Posebno je kritikovao rad Uprave za indirektno oporezivanje i njenog direktora Zorana Tegeltije, kao i neispunjene obaveze ministra komunikacija i transporta BiH Edina Forte. „Dvadeset godina birokratija opterećuje transportnu industriju. Od 17 tačaka koje je obećao ministar Forto, nijedna nije realizovana. Tražimo da i Vlada Federacije i Vlada RS daju saglasnost za povrat trošarina“, poručio je Peulić.

Na kraju je dodao da prevoznici vjeruju u budućnost transportne industrije BiH i da bi rješavanje problema moglo otvoriti i do 15.000 novih radnih mjesta, umjesto da se domaće firme, kako kaže, tjeraju sa tržišta.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto najavio je konferenciju za medije povodom protesta prevoznika. Pres-konferencija će biti održana danas u 13 sati.