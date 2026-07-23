Prihodi od poreza na dohodak od imovine porasli za više od 130 posto

Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih šest godina povećani su za više od 130 posto, pokazuju podaci Porezne uprave FBiH.

Od 2020. do kraja 2025. godine po ovom osnovu naplaćeno je ukupno 61,2 miliona KM. Najveći dio prihoda ostvaren je u Kantonu Sarajevo, gdje je za šest godina prikupljeno 36,18 miliona KM, što predstavlja gotovo 60 posto ukupnog iznosa u Federaciji BiH.

Tokom 2020. godine naplaćeno je 5,82 miliona KM, nakon čega su prihodi uglavnom rasli iz godine u godinu. Najizraženiji rast zabilježen je 2022. godine, kada je naplata povećana za više od 56 posto. Rast je nastavljen tokom 2023. i 2024. godine, dok je u 2025. evidentiran blagi pad od 2,39 posto.