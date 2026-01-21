Porez na dohodak i dobit: Porezna uprava FBiH podsjetila na obaveze i rokove

Porezna uprava Federacije BiH objavila je 21.01.2026. godine poziv poreznim obveznicima, pravnim licima, poduzetnicima i građanima da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim propisima podnesu porezne prijave u propisanim rokovima.

Kako je navedeno, godišnja prijava poreza na dohodak za 2025. godinu, Obrazac GPD-1051, podnosi se do 31. marta 2026. godine, a u istom roku podnosi se i prijava poreza na dobit za 2025. godinu. Istovremeno, godišnja prijava poreza na imovinu za 2026. godinu podnosi se prema kantonalnim propisima do 31.01.2026. godine, dok je za Tuzlanski kanton rok do 28.02.2026. godine.

Iz Porezne uprave pojašnjavaju da Obrazac GPD-1051 obavezno podnose fizička lica rezidenti Federacije BiH za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH, te nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH, ukoliko su u poreznom periodu ostvarili dohodak iz više izvora, imali prihode kod dva ili više poslodavaca, ostvarili dohodak direktno iz inostranstva, obavljali samostalnu djelatnost, imali prihode od iznajmljivanja imovine ili su u određenim slučajevima imali oporezive isplate kod jednog poslodavca bez uredno uplaćenog poreza po odbitku.

Porezna uprava navodi i da ovu prijavu ne moraju podnositi zaposlenici koji su tokom godine imali dohodak samo kod jednog poslodavca, bez drugih izvora prihoda, pod uslovom da je poslodavac za sve isplate uredno obračunao i uplatio porez po odbitku i dostavio mjesečne izvještaje. Također, izuzeti su i obveznici koji su ostvarili samo prihode za koje je porez već obračunat i uplaćen po odbitku kao konačna obaveza, u skladu sa propisima.

Uz godišnju prijavu poreza na dohodak obveznici su dužni priložiti odgovarajuću dokumentaciju, a Porezna uprava podsjeća da se prijava može predati lično, putem pošte ili elektronski putem kvalificirane elektronske potvrde KEP-a, što je omogućeno iako nije obavezno.

Kada je riječ o porezu na dobit, navedeno je da porezne prijave sa pratećom dokumentacijom privredna društva i druga pravna lica podnose elektronskim putem uz upotrebu KEP-a, prema nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH.

Porezna uprava podsjeća da za nepodnošenje godišnje prijave poreza na dohodak u propisanom roku fizičkom licu prijeti novčana kazna od 300,00 do 3.000,00 KM, dok su za nepodnošenje prijave poreza na dobit predviđene kazne od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM. Navodi se i da obveznik koji ne podnese prijave može biti izložen riziku da Porezna uprava podnese prijavu u njegovo ime, uz mogućnost izricanja kazne od 500,00 do 50.000,00 KM.

Za dodatne informacije porezni obveznici mogu kontaktirati Poreznu upravu putem e-maila [email protected], kao i putem brojeva telefona dostupnih na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, dok je za tehničku podršku u vezi preuzimanja certifikata naveden kontakt [email protected].

Detaljnije informacije dostupne su OVDJE