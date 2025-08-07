Prihvaćen zahtjev Bošnjaka za ocjenu povrede vitalnog interesa u Zakonu o policiji u RS

RTV SLON
Ustavni sud RS
Foto: FENA

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da je prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, koji je Narodna skupština RS usvojila 3. jula 2025. godine.

Klub Bošnjaka je 14. jula podnio zahtjev, navodeći da sporni zakon zadire u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Odluka o podnošenju zahtjeva donesena je dvotrećinskom većinom unutar Kluba.

Kako se navodi u odluci Vijeća, u ovom slučaju je postupak vođen u skladu s Amandmanom LXXXII na Ustav RS, kojim je dopunjen član 70. Ustava, te su ispunjene sve potrebne procesne pretpostavke da se zahtjev smatra formalno-pravno prihvatljivim.

Ustavni sud Republike Srpske sada će u narednom periodu odlučivati o meritumu, odnosno o tome da li je ovim zakonom zaista došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

