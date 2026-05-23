Prije dvije godine usvojena Rezolucija o genocidu u Srebrenici

Na današnji dan, 23. maja, prije dvije godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici iz 1995. godine.

Rezolucija je usvojena sa 84 glasa „za“, 19 glasova „protiv“ i 68 suzdržanih, čime je napravljen važan međunarodni korak u priznavanju i osudi genocida počinjenog u Srebrenici.

U dokumentu se naglašava obaveza poštivanja sudski utvrđenih činjenica o genocidu, kao i potreba da se osudi svako negiranje genocida i veličanje osoba osuđenih za ratne zločine.

Rezolucija poziva države članice Ujedinjenih nacija da kroz obrazovne programe historijske činjenice učine dostupnim mladim generacijama, kako bi se razvijala kultura sjećanja i spriječilo ponavljanje sličnih zločina.

Poseban akcenat stavljen je na borbu protiv revizionizma, očuvanje sjećanja na žrtve, podršku daljoj identifikaciji nestalih osoba i procesuiranju odgovornih.

Dokument također podstiče međunarodnu saradnju u očuvanju istine o događajima u Srebrenici, a njegov cilj, kako se ističe, jeste isključivo sjećanje na žrtve i sprječavanje ponavljanja zločina kroz obrazovanje i kulturu pamćenja.