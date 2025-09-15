Prirodni priraštaj u FBiH ponovo negativan

Jasmina Ibrahimović
Foto: Ilustracija/ Baby

U Federaciji BiH u julu 2025. godine je rođena 1.371 beba, a umrlo je 1.718 stanovnika, što znači da prirodni priraštaj iznosi – 347, a da je vitalni indeks 80.

Prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku, u istom mjesecu ove godine zaključeno je 1.114 brakova, dok je evidentirano 80 razvoda.

Negativan prirodni priraštaj je zabilježen u devet kantona u Federaciji BiH, osim u Zapadnohercegovačkom.

U periodu januar – juni 2025. godine u FBiH rođeno je 6.786 beba, a umrlo je 10.160 stanovnika.

U 2024. godini  u Federaciji BiH je rođeno ukupno 15.375 djece, dok je u istom periodu umrlo 20.195 osoba, tako da je prirodni priraštaj stanovništva u toj godini bio minus 4.820.

