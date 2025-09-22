Privredni događaj kakav odavno nije održan u Sarajevu: 100 EXPO i „100 najvećih u BiH“ će spojiti region

Do najvećeg međunarodnog privrednog događaja u Bosni i Hercegovini ostalo je još mjesec dana. Sarajevo se priprema da 21. i 22. oktobra postane regionalni centar poslovnih susreta na 100 EXPO – Međunarodnom sajmu privrede i konferenciji, koji se organizira u okviru projekta „100 najvećih u BiH i regionu”.

Interes za učešće prevazišao je očekivanja čak i samih organizatora – Poslovnih novina – a poručuju da je Sarajevo konačno dobilo veliki privredni sajam međunarodnog formata, koji će uz 38. izdanje tradicionalne manifestacije „100 najvećih u BiH“ napraviti privredni događaj kakav se u BiH još uvijek nije desio.

U praksi, to znači da će na sajmu 100 EXPO biti predstavljeno 300 kompanija iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Albanije, dok će projekat „100 najvećih u BiH i regionu“ predstaviti 1.500 kompanija, a najbolje će nagraditi.

Lista izlagača, učesnika, partnera i sponzora nesumnjivo pokazuje da će se na jednom mjestu okupiti predstavnici najvećih kompanija iz Adria regiona.

Ovaj privredni događaj održava se uz snažnu institucionalnu podršku pod visokim pokroviteljstvom člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova BiH, Vanjskotrgovinske komore BiH, kao suorganizatora, predsjednice FBiH Lidije Bradare, Federalnog ministarstva poduzetništva i obrta, Privredne komore Republike Srpske, kao i Privredne komore Srbije, koja je ujedno i zemlja partner sajma.

Manifestacija će započeti 21. oktobra svečanim otvaranjem sajma, a nakon toga slijedi konferencija koja će započeti panelom „Invest in B&H” na kojem će učestvovati najviši zvaničnici iz BiH i regiona.

Program će u nastavku dana biti fokusiran na održivi razvoj kroz panel „ESG: Lideri održivog razvoja”, na kojem će predstavnici najvećih kompanija i eksperti govoriti o ESG standardima, zelenoj tranziciji i društveno odgovornom poslovanju.

Završni dio konferencijskog programa rezerviran je za razgovor o održivom poslovanju, partnerstvima i utjecaju na ekonomiju i društvo u formi Fireside chata u organizaciji Coca-Cola HBC B-H Sarajevo.

Zanimljivi poslovni razgovori vodit će se i na marginama konferencije u B2B areni tokom dva dana sajma.

Za ovu priliku Poslovne novine su uradile inovativnu B2B aplikaciju dostupnu na portalu www.100expo.ba, dizajniranu da unaprijedi poslovno iskustvo i maksimizira mogućnosti umrežavanja, sa više od 40.000 kompanija koje su dostupne u bazi aplikacije. Umrežavanje preko B2B aplikacije je u realnom vremenu i omogućuje komunikaciju i dogovaranje sastanaka unaprijed, kao i saradnju sa učesnicima preko chat opcije.

Tokom manifestacije, prva večer bit će posvećena tradicionalnoj svečanoj dodjeli priznanja „100 najvećih u BiH“ za one koji su ostvarili najbolje poslovne rezultate u protekloj godini. Bit će proglašene najbolje kompanije po ostvarenom prihodu, dobiti, izvozu i broju zaposlenih, a u kategorijama velikih, srednjih i malih preduzeća.

Posebna priznanja „Vizija 100” bit će uručena kompanijama, bankama, institucijama i pojedincima koji se ističu inovativnim projektima i inicijativama te daju poseban doprinos društvu.

Večer će završiti koncertom i zabavnim programom – a izvođači ostaju iznenađenje do samog događaja, uz obećanje organizatora da će publika doživjeti jedinstveno iskustvo i to, kako su rekli, na „sarajevski način“.

Rang-liste vodećih kompanija po prihodu, izvozu i dobiti, sa analizama sektora i intervjuima sa istaknutim privrednicima i investitorima, ilustriraju bogatstvo poslovnih mogućnosti koje BiH nudi i bit će objavljene u specijalnoj štampanoj publikaciji „100 najvećih u BiH i regionu”, koja će biti promovirana na ovoj privrednoj manifestaciji.

E-verzija publikacije na engleskom jeziku, u skraćenom izdanju pod nazivom „Invest in B&H”, koju Poslovne novine rade u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, distribuirat će se prema svim relevantnim institucijama u BiH i promovirati kroz diplomatske kanale u državama širom svijeta u cilju privlačenja novih investicija.

„100 EXPO i ‘100 najvećih u BiH’ će Sarajevo pretvoriti u glavni poslovni centar regiona, uz prilike za nova partnerstva, investicije i saradnju koje će imati dugoročnu korist“, poručuju organizatori iz Poslovnih novina.

S obzirom na veliki interes koji traje već mjesecima, za učešće u sajamskom programu ostalo je još tek nekoliko izložbenih prostora, a već sada se očekuje desetine hiljada poslovnih posjetitelja. Više informacija o projektu „100 najvećih u BiH“, kao i samom sajmu, možete pronaći na stranicama www.100najvecih.ba i www.100expo.ba te pozivom na broj 033 742 002.