Privremena mjera Ustavnog suda: Obustavljena primjena spornog zakona iz RS

Arnela Šiljković - Bojić
Ustavni sud BiH
Foto: Ustavni sud BiH

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je vanrednu elektronsku plenarnu sjednicu na kojoj je usvojio zahtjev za donošenje privremene mjere u predmetu koji se odnosi na ocjenu ustavnosti Zakona o finansiranju političkih organizacija, čiji je podnosilac Darko Babalj, prvi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Babalj je, uz zahtjev za ocjenu ustavnosti, zatražio i privremenu mjeru.

Privremenom mjerom Ustavnog suda privremeno se stavlja van snage Zakon o finansiranju političkih organizacija („Službeni glasnik RS“, broj 45/25), koji je usvojen na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Sud je u obrazloženju naveo da različita zakonska rješenja na državnom i entitetskom nivou, kada je riječ o javnom finansiranju političkih stranaka, otvaraju argumentiranu sumnju da bi primjena osporenog zakona mogla narušiti ustavno načelo vladavine prava i dovesti do neujednačenog tretmana političkih subjekata.

Kao dodatni razlog istaknuto je da se postupak odlučivanja odvija pred kraj budžetske godine, kada se provode raspodjele već planiranih sredstava. Sud je ocijenio da bi nepostupanje po privremenoj mjeri moglo dovesti do situacije u kojoj bi sredstva za javno finansiranje političkih organizacija za tekuću godinu ostala neraspoređena, a isplata onemogućena. Također postoji mogućnost da sredstva za ove namjene ne budu planirana u budžetu Republike Srpske za narednu godinu.

Sud je podsjetio da se naredne godine održavaju opći izbori, što dodatno naglašava značaj stabilnog i zakonitog finansiranja političkih subjekata. Primjena osporenog zakona uoči izbornog procesa, navodi Sud, mogla bi proizvesti neposredne i nepopravljive posljedice.

Uzimajući u obzir sve iznesene okolnosti, Ustavni sud je zaključio da postoje dovoljno snažni razlozi za donošenje privremene mjere dok ne bude donesena konačna odluka o ustavnosti zakona. Sud je naglasio da privremena mjera ne prejudicira odluku o meritumu.

