Privremeno zatvaranje saobraćaja u jednoj tuzlanskoj ulici

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla saopćila je kako će doći do privremene obustave saobraćaja u dijelu ulice Hadži Marijana Divkovića, a po nalogu Službe za isnspekcijske poslove Grada Tuzla.

Obustava važi od srijede 31.12.2025. godine.

Saobraćaj se obustavlja radi opasnosti od urušavanja potpornog zida na saobraćajnicu u dijelu navedene ulice.

“Mole se građani, učesnici u saobraćaju, da do okončanja radova prilagode svoje kretanje vozilima, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, a stanovnike ovog djela Tuzle molimo za strpljenje i saradnju tokom obustave saobraćaja.” saopštili su iz ove službe.