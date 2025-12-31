Privremeno zatvaranje saobraćaja u jednoj tuzlanskoj ulici

Adin Jusufović
Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla saopćila je kako će doći do privremene obustave saobraćaja u dijelu ulice Hadži Marijana Divkovića, a po nalogu Službe za isnspekcijske poslove Grada Tuzla.
Obustava važi od srijede 31.12.2025. godine.
Saobraćaj se obustavlja radi opasnosti od urušavanja potpornog zida na saobraćajnicu u dijelu navedene ulice.
“Mole se građani, učesnici u saobraćaju, da do okončanja radova prilagode svoje kretanje vozilima, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, a stanovnike ovog djela Tuzle molimo za strpljenje i saradnju tokom obustave saobraćaja.” saopštili su iz ove službe.

