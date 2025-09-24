Program „Zdravo jedi, zdravo rasti“ stiže u Živinice – edukacija kuhara za zdravije obroke

U sklopu programa „Zdravo jedi, zdravo rasti“, čiji je cilj unapređenje ishrane dojenčadi, predškolske i školske djece u Federaciji BiH te poboljšanje njihove uhranjenosti, rasta i razvoja, Zavod za javno zdravstvo FBiH u saradnji s kantonalnim zavodima organizuje interaktivne radionice za kuharsko osoblje u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Edukacije će se održavati tokom septembra i oktobra 2025. godine, u saradnji s Udruženjem kuhara u BiH, s fokusom na unapređenje rada kuhinja i izradu kvalitetnih jelovnika u vrtićima i školama.

„Cilj radionica je jačanje kapaciteta kuharskog osoblja dodatnom edukacijom o osiguranju zdravstvene ispravnosti hrane, principima zdrave ishrane te nutritivnom kvalitetu obroka,“ istakla je Aida Filipović Hadžiomeragić, voditeljica Programa i Odjela za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Predstavnici Udruženja kuhara demonstrirat će pripremu zdravih namaza i palačinaka, uz savjete kako unaprijediti jelovnike u skladu sa smjernicama za zdravu ishranu djece predškolskog i školskog uzrasta koje su donijeli Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo zdravstva, uz stručnu podršku Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Prva radionica planirana je u Živinicama, a održat će se 29. septembra u 11 sati u JU „Dječije obdanište“.

Podsjećamo, u junu 2025. godine u Neumu je održana dvodnevna Objava radionica o implementaciji sedme faze programa „Zdravo jedi, zdravo rasti“, na kojoj je učestvovalo oko 140 stručnjaka iz oblasti javnog zdravstva, obrazovanja, ranog rasta i razvoja, kao i predstavnici lokalnih zajednica i međunarodnih partnera, uz podršku UNICEF-a BiH.