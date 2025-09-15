Pronađeno beživotno tijelo muškarca u Bukovcu kod Brčkog

Muškarac inicijala J.S. (1964.) iz Bukovca kod Brčkog smrtno je stradao, njegovo tijelo pronađeno je u nedjelju naveče u blizini željezničke stanice u tom mjestu, potvrđeno je iz Policije Brčko distrikta BiH.

Prema navodima nadležnih, Hitna pomoć je po dolasku na teren konstatirala smrt muškarca, koji je podlegao zadobijenim ozljedama.

Policijski službenici su odmah osigurali mjesto događaja i započeli očevid radi utvrđivanja svih okolnosti tog slučaja. Po nalogu dežurnog tužitelja, uviđaju će prisustvovati i vještak prometne struke.

Iz policije navode da će više informacija biti dostupno nakon što istraga bude završena.