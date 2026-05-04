Proširena jedinica KPZ-a na Igmanu bit će otvorena 13. maja

Proširena jedinica Kazneno-popravnog zavoda na Igmanu bit će zvanično otvorena 13. maja, čime će ovaj zatvorski kompleks postati u potpunosti operativan.

Riječ je o otvaranju pritvorske jedinice, odnosno Objekta C, koji predstavlja važan infrastrukturni projekt za unapređenje zatvorskog sistema u Federaciji BiH.

Kako je navedeno u pozivnici za otvaranje, projekt je značajan zbog podizanja sigurnosnih standarda, ali i zbog stvaranja uslova za humanije i profesionalnije postupanje prema osobama lišenim slobode.

U izgradnju i opremanje uloženo je više od 20 miliona KM. Iz budžeta Federacije BiH izdvojeno je 11,7 miliona KM, dok je Evropska unija osigurala devet miliona KM.