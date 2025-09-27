Protest penzionera u Tuzli: Poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva

Oko stotinu penzionera sa područja Tuzlanskog kantona izašlo je danas na ulice Tuzle kako bi još jednom ukazali na težak položaj u kojem se nalaze. Zahtijevaju veće penzije, bolju zdravstvenu zaštitu i usklađivanje primanja s rastom plata, naglašavajući da sadašnji iznosi nisu dovoljni ni za osnovne životne troškove.

Mnogi penzioneri ističu da su primorani gotovo cijelu penziju trošiti na lijekove, dok im ostatak jedva pokriva račune i hranu. Dodaju da već duže vrijeme upućuju zahtjeve nadležnim institucijama, ali da reakcija izostaje. Organizatori protesta poručili su da će nastaviti s pritiscima sve dok se ne pronađe sistemsko rješenje koje će omogućiti pravedno usklađivanje penzija i adekvatnu zaštitu najugroženijih kategorija.

Istovremeno, iz Federalnog zavoda PIO/MIO potvrđeno je da će isplata penzija za septembar 2025. godine početi ranije nego inače, u petak 3. oktobra, budući da redovni datum isplate penzija, peti u mjesecu pada u nedjelju. Uz redovne penzije, više od 38.000 penzionera u Tuzlanskom kantonu s najnižim primanjima dobit će i jednokratnu pomoć od po 100 KM, za što je Vlada TK izdvojila 3,8 miliona KM.

Penzioneri poručuju da jednokratna pomoć ne može riješiti njihove dugoročne probleme i da će ustrajati u borbi za sistemska rješenja.