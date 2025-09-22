Prvi dan jeseni donosi promjene u prirodi i svakodnevnom životu

Danas je prvi dan jeseni, godišnjeg doba koje simbolizira promjene u prirodi, ali i u svakodnevnim navikama ljudi. Jesen zvanično počinje u trenutku jesenje ravnodnevnice kada dan i noć traju gotovo jednako, a nakon toga dani postaju sve kraći, dok noći postaju duže.

Priroda u ovom periodu dobija drugačije boje, lišće na drveću počinje da žuti, crveni i opada, a temperature postaju niže nakon toplog ljeta. Jesen donosi i obilje plodova, pa se često naziva i godišnjim dobom berbe, jer se upravo tada ubire najveći dio plodova u voćnjacima i vinogradima.

Ovo doba godine nosi i promjene u svakodnevici – ljudi se više okreću zatvorenim prostorima, pripremaju zimnicu, a dani postaju ispunjeni mirisom pečenih kestena i toplih napitaka. Za mnoge, jesen je i simbol novih početaka, jer se podudara s početkom školske godine i povratkom obavezama nakon ljetnog odmora.

Prvi dan jeseni uvijek podsjeti na prolaznost godišnjih doba i ciklus prirode koji neprekidno traje, donoseći svakoj fazi svoje posebne ljepote i izazove.