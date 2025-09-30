Vremenska prognoza za danas: Oblačno u Bosni, sunčano u Hercegovini

Nedžida Sprečaković
Oblacno vrijeme
Foto: RTV Slon

Vremenska prognoza za danas pokazuje da će Bosna biti pod uticajem umjerene do pretežno oblačne naoblake, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Tokom dana očekuje se postepeni porast oblačnosti, a u večernjim satima i tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša.

Prema podacima meteorologa, jutarnja temperatura zraka u Bosni kretat će se od 4 do 10 stepeni, dok će na jugu zemlje biti toplije, do 14 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 13 do 19 stepeni u Bosni, a u Hercegovini do 25 stepeni.

Sjeverni i sjeveroistočni vjetar tokom dana će biti slabog intenziteta, pa neće značajnije utjecati na osjećaj temperature. Ipak, promjena oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogla bi donijeti razliku u vremenskim prilikama između sjevera i juga zemlje.

Vremenska prognoza za danas posebno naglašava razliku između Bosne, gdje će oblačnost preovladavati i moguća je slaba kiša, i Hercegovine, koja će i dalje uživati u sunčanim i toplijim uslovima. Ova razlika u vremenskim prilikama često obilježava prelazno godišnje doba, kada se sjever zemlje nalazi pod hladnijim zračnim masama, a jug zadržava ljetne karakteristike.

Za sve koji planiraju putovanja ili boravak na otvorenom, preporuka je da u Bosni računaju na nešto hladnije i promjenjivije uslove, dok će u Hercegovini prevladavati stabilno i sunčano vrijeme.

