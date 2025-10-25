Prvi ženski univerzitetski ragbi klub: Razvoj ragbija u BiH dostigao novi nivo

Britanska ambasada Sarajevo učestvovala je današnjoj skupštini na kojoj je formiran prvi Ženski univerzitetski ragbi klub u Bosni i Hercegovini “Lastavice”.

Ed Miles, šef Političkog odjela Britanske ambasada u Bosni i Hercegovini, naglasio je da je sport važno diplomatsko sredstvo koje gradi veze između država i između ljudi te da je ponosan što ovaj originalno britanski sport dobiva sve više ljubitelja u BiH.

“Britanska ambasada u BiH nastoji podržati razvoj ragbija u cijeloj zemlji, a posebno smo sretni kada vidimo da se interes za ovaj sport sve više javlja među djecom te ženama. Raduje nas što smo uspjeli osigurati veliku donaciju britanskog SOS Kit Aid-a u vidu opreme za igrače i igračice ragbija širom BiH a dio te opreme koristiće i djevojke iz “Lastavice”.

Nadam se da će ova donacija doprinijeti razvoju ženskog ragbija na univerzitetima u šest gradova te da će se ova divna priča proširiti i na ostale dijelove BiH. Sport je aktivnost koja spaja ljude i ne poznaje diskriminaciju. Zato je veoma bitno da širom zemlje vidimo što više ovakvih inkluzivnih inicijativa koje mijenjaju društvenu percepciju o sportu kao isključivo muškoj aktivnosti,” rekao je Ed Miles.

Ženski univerzitetski ragbi klub “Lastavice” obuhvata mlade sportistkinje iz šest gradova u Bosni i Hercegovini: Zenice, Mostara, Tuzle, Istočnog Sarajeva, Foče i Sarajeva. U toku je finalizacija potpisivanja sporazuma sa univerzitetima. U svakom od ovih šest gradova biće formirane ekipe na nivou univerziteta, a najbolje od ovih djevojaka će igrati skupa u zajedničkom timu.

“Projekat formiranja ženskog univerzitetskog ragbi kluba je ideja koja je nastala u okviru Međunarodne konferencije predsjednika ragbi saveza Evrope kao izraz inata i svojevrsni podstrek bosanskohercegovačkom društvu da se usudi da sanja velike stvari,” objašnjava Edis Šačirović, predsjednik Ragbi saveza Bosne i Hercegovine.

Naime, na zvaničnoj konferenciji, na upit predsjednika evropske krovne organizacije za ragbi Rugby Europe šta je njihov konkretan sportski cilj, Ragbi savez BiH predložio je učestvovanje ženske ragbi reprezentacije na Olimpijskim igrama u Brizbejnu 2032. godine. U tom momentu u Bosni i Hercegovini nije postojala nijedna aktivna igračica ragbija.

“Osamnaest mjeseci kasnije, sa ponosom predstavljamo prvi ženski univerzitetski ragbi klub koji je ujedno i univerzitetska reprezentacija Bosne i Hercegovine jer je sačinjavaju studentice nekoliko univerziteta. Ženski univerzitetski ragbi klub “Lastavice” dobio je svoje ime po ptici lastavici koja je za sve narode u BiH simbol nade i opstanka i u najtežim uslovima. Lastavice, takođe, imaju i jednu osobinu koju Ženski univerzitetski ragbi klub želi da prense na društvo a to je da koliko god daleko odu od kuće, uvijek se sa sigurnošću vrate i znaju tačno gdje im je dom. Zbog toga Lastavice iako igraju i treniraju na različitim univerzitetima imaju usklađene boje loga sa bojama svakog univerziteta kao i imena – Mostarske Lastavice, Fočanske Lastavice, itd. Kada se sretnu zajedno, one čine jedno jato. To su bosanskohercegovačke Lastavice. U vremenima dominatnog diskursa podjela, ragbi postaje sport ujedinjenja i skreće pažnju na neophodnost puno jače inkluzije žena u društvene tokove. Pozitivna energija i duh koje ove mlade djevojke nose sa svih edukacija, utakmica i druženja, a većina njih će u skorijem vremenskom periodu postati profesori u školama i na univerzitetima, treba biti nova pokretačka snaga ovog društva. Ono čime se posebno ponosimo jeste što je to prvi ženski sportski klub u BIH koji u potpunosti ima žensku strukturu upravljanja,” rekao je Edis Šačirović, predsjednik Ragbi saveza BiH.

Na današnjoj osnivačkoj skupštini izabrani su članovi Uprave kluba i druge upravljačke strukture, kao i ragbi ambasadori iz svakog grada. Za predsjednicu Uprave kluba izabrana je Kanita Pojskić.

“Itekako velika stvari je biti dijelom ovog tima jer je ovo novi korak u bh. ragbiju. Kada govorimo o razvoju ženskog ragbija doprinijeće jačanju ženskog sporta. Zajedništva i samog sportskog duha. Klub je osnovan sa ciljem da pruži podršku razvoju ženskog ragbija i da svim ovim djevojkama ponudi prostor da rastu kroz ovaj sport kako na osobnom tako na profesionalnom planu. Veselim se što ću svojim iskustvom i prilikom koja mi je pružena doprinijeti promociji ovog sporta u BiH. Danas je zvanično osnovan Ženski univerzitetski ragbi klub “Lastavice”, ali, unazad nekoliko mjeseci, djevojke aktivno rade i treniraju. Odlično su odigrale prijateljsku utakmicu sa Ženskim ragbi klubom “Partizan” iz Beograda i na terenu pokazale da zaista žive taj sport svojom igrom sa prilično iskusnim igračicama sa druge strane terena. To nam je svakako vjetar u leđa da radimo na većoj popularizaciji ragbija u BIH. Zahvalna sam na ovoj prilici da na osnovu svog dosadašnjeg iskustva pomognem funkcionalnoj organzaciji Kluba i da dokažemo da sportski klub u BiH može pozitivno funkcionisati kada se okupi kvalitetan tim ljudi sa misijom, vizijom i ciljem,” istakla je Kanita Pojskić, predsjednica Uprave Ženskog univerzitetskog ragbi kluba “Lastavice”.

Ragbi je nastao u Engleskoj početkom 19. veka, tačnije 1823. godine u gradu Rugby, kada je učenik škole navodno prekršio pravila fudbala i počeo da trči sa loptom u rukama. Danas je ovo popularan sport širom svijeta. Ragbi se često povezuje sa vrednostima kao što su timski duh, disciplina, poštovanje i fizička snaga. Ragbi u BiH nije masovno popularan, ali ima entuzijaste i lokalnu podršku, posebno u Zenici. Počeo se igrati 1972. godine, u Zenici, osnivanjem Ragbi kluba Čelik, koji se smatra kolijevkom bosanskohercegovačkog ragbija.

Napomena:

SOS Kit Aid je britanska humanitarna organizacija koja prikuplja sportsku opremu za ragbi, iz škola i klubova u Ujedinjenom Kraljevstvu, te je donira mladima širom svijeta, promovišući sport, inkluziju i zaštitu životne sredine; do sada su pomogli preko 250.000 mladih u više od 60 zemalja.