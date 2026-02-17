Prekinuta sjednica Doma naroda PSBiH obilježila je današnje zasjedanje koje je trebalo biti održano kao 22. hitna sjednica, ali su delegati SNSD-a izostali, dok je dopredsjedavajući Doma Nikola Špirić napustio sjednicu, nakon čega nije bilo uslova za rad jer je izostao kvorum.

Tokom obraćanja, Špirić je naveo da je odluku o napuštanju zasjedanja donio zbog izjava koje su se posljednjih dana pojavljivale u javnosti, a koje se, kako je rekao, odnose na viđenje funkcionalnosti Bosne i Hercegovine. Kazao je da se iz pojedinih vjerskih zajednica mogu čuti poruke o potrebi funkcionalne države, ali da se, prema tom pristupu, funkcionalna BiH ne gradi na konstitutivnosti Srba i Hrvata nego na njihovoj pokornosti.

Poručio je da prihvata konstitutivnost, ali ne i pokornost, te dodao da će se pridružiti većini svog kluba i prepustiti vođenje rasprave ostalim delegatima. Naveo je i da cilj ne treba biti donošenje zakona koji nisu u interesu građana BiH. Nakon tog obraćanja Špirić je napustio sjednicu, a ubrzo je potvrđeno da je prekinuta sjednica Doma naroda PSBiH.

Prekinuta sjednica Doma naroda PSBiH zaustavila je i razmatranje opsežnog dnevnog reda. Među predloženim tačkama bile su izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama BiH koje su trebale biti razmatrane po skraćenom postupku, a odnose se na povećanje starosne granice za profesionalnu vojnu službu sa 40 na 45 godina.

Planirano je bilo i razmatranje izmjena Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koje je Predstavnički dom PSBiH ranije usvojio po hitnoj proceduri, a čiji su predlagači zastupnici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Na dnevnom redu našla su se i pitanja stanja u BHRT-u, izmjene Zakona o Vijeću ministara BiH, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, kao i izmjene i dopune Zakona o Sudu BiH.