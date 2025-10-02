Pucao puškom za uspavljivanje na psa, pa ranio čovjeka – Policija Osječko-baranjske županije podnijet će kaznenu prijavu protiv 39-godišnjaka iz Baranje koji je tokom pokušaja da uspava psa nespretno pucao i ranio 41-godišnjaka, saopćila je policija.

Incident se dogodio 25. septembra u Dardi, kada je osumnjičeni ispalio hitac iz puške za uspavljivanje prema psu, ali je promašio i pogodio muškarca koji se nalazio u blizini. Oštećeni je ranjen u rame.

Protiv 39-godišnjaka slijedi prijava osječkom Općinskom državnom odvjetništvu zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.