Pucao puškom za uspavljivanje na psa, pa ranio čovjeka

Selma Jatić
Pucao puškom za uspavljivanje na psa, pa ranio čovjeka
Pucao puškom za uspavljivanje na psa, pa ranio čovjeka

Pucao puškom za uspavljivanje na psa, pa ranio čovjeka – Policija Osječko-baranjske županije podnijet će kaznenu prijavu protiv 39-godišnjaka iz Baranje koji je tokom pokušaja da uspava psa nespretno pucao i ranio 41-godišnjaka, saopćila je policija.

Incident se dogodio 25. septembra u Dardi, kada je osumnjičeni ispalio hitac iz puške za uspavljivanje prema psu, ali je promašio i pogodio muškarca koji se nalazio u blizini. Oštećeni je ranjen u rame.

Protiv 39-godišnjaka slijedi prijava osječkom Općinskom državnom odvjetništvu zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

 

pročitajte i ovo

Vijesti

FUP uvodi Child Alert BH u Federaciji BiH po uzoru na Amber Alert

Tuzla i TK

Prvi BH Rescue Challenge u Tuzli: 20 minuta za spašavanje života

Tuzla i TK

Simbol slobode i antifašizma: Tuzla obilježila 82 godine od oslobođenja

Vijesti

Fond FBiH nudi do 32.400 KM stimulansa za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Vijesti

EPBiH planira izgradnju osam solarnih elektrana u Tuzli i okolini do 2030. godine

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]