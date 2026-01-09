Pušteni nalozi za dječiji dodatak: Decembarska isplata posljednja u starom iznosu, u februaru već 195 KM

Pušteni su nalozi za isplatu federalnog dječijeg dodatka i to za decembar 2025. godine, a s početkom nove godine stupaju na snagu nove, povećane mjere koje se odnose na iznos dodatka, cenzus prihoda i ukupan budžet namijenjen djeci u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kako je potvrđeno, od januara 2026. godine federalni dječiji dodatak iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu, dok je porodični cenzus povećan na 410,80 KM po članu domaćinstva. Riječ je o nastavku politike postepenog širenja obuhvata i finansijskog jačanja sistema dječije zaštite, koji je u posljednje tri godine zabilježio značajan rast.

Rste broj djece iz mjeseca u mjesec

Prema zvaničnim podacima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, dječiji dodatak trenutno prima 91.533 djece u Federaciji BiH, a taj broj iz mjeseca u mjesec raste.

Istovremeno raste i ukupni budžet namijenjen ovoj svrsi, koji je sa svega 50 miliona konvertibilnih maraka u 2022. godini povećan na 228 miliona KM u 2026. godini, što predstavlja rast od čak 178 miliona maraka u četiri godine.

Više od 20 miliona za ovu isplatu

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, koji je i objavio ove podatke, istakao je da se i dalje ne može govoriti o univerzalnom dječijem dodatku za svako dijete, ali da se ide u tom pravcu. Kako navodi, cilj je sistem koji će dugoročno obuhvatiti svu djecu u Federaciji, bez obzira na socijalni status porodice, uz realne fiskalne mogućnosti.

Važno je naglasiti da se dječiji dodatak isplaćuje mjesečno, a sredstva se osiguravaju direktno iz federalnog budžeta.

Decembarska isplata za 2025. godinu iznosila je ukupno 20.339.395 KM, što dodatno potvrđuje razmjere ovog programa i njegov značaj za porodične budžete širom Federacije BiH.