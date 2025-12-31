Pušteni nalozi za isplatu naknada za osobe s invaliditetom i civilne žrtve rata u FBiH

Adin Jusufović
novac, naknada, naknade, invalidnine
Novčanice konvertibilne marke.
Nalozi za isplatu naknada za 50.431 osobu sa invaliditetom i civilnu žrtvu rata upućeni su na dalju realizaciju, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Kako su naveli iz Ministarstva, riječ je o redovnim mjesečnim naknadama koje se isplaćuju u skladu s važećim propisima, a sredstva će korisnicima biti dostupna nakon što banke završe tehničku obradu naloga.

Isplata obuhvata osobe sa invaliditetom i civilne žrtve rata koje su ostvarile pravo na ove naknade na osnovu federalnih zakona, a cilj je osigurati kontinuitet podrške jednoj od najosjetljivijih kategorija stanovništva.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ističu da se nastavlja rad na unapređenju sistema socijalne zaštite i blagovremenoj realizaciji obaveza prema korisnicima.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Važni događaji koji su obilježili 2025. godinu u BiH

BiH

BHRT pobjednik na sudu: RTRS mora isplatiti više od 2.5 miliona...

Vijesti

Podignuta optužnica zbog uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja u Muzičkoj školi u...

Magazin

Stari sunđeri imaju novu svrhu: Trikovi koje vrijedi znati

Tuzla i TK

Večeras 19. “Večer Kur'ana” u Džamiji “Kralj Abdullah”

BiH

Robot objavio radno vrijeme poslovnica tokom novogodišnjih praznika

Istaknuto

Važni događaji koji su obilježili 2025. godinu u BiH

BiH

BHRT pobjednik na sudu: RTRS mora isplatiti više od 2.5 miliona KM

Vijesti

Podignuta optužnica zbog uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja u Muzičkoj školi u Tuzli

Tuzla i TK

Večeras 19. “Večer Kur'ana” u Džamiji “Kralj Abdullah”

BiH

Robot objavio radno vrijeme poslovnica tokom novogodišnjih praznika

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]