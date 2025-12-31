Pušteni nalozi za isplatu naknada za osobe s invaliditetom i civilne žrtve rata u FBiH

Nalozi za isplatu naknada za 50.431 osobu sa invaliditetom i civilnu žrtvu rata upućeni su na dalju realizaciju, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Kako su naveli iz Ministarstva, riječ je o redovnim mjesečnim naknadama koje se isplaćuju u skladu s važećim propisima, a sredstva će korisnicima biti dostupna nakon što banke završe tehničku obradu naloga.

Isplata obuhvata osobe sa invaliditetom i civilne žrtve rata koje su ostvarile pravo na ove naknade na osnovu federalnih zakona, a cilj je osigurati kontinuitet podrške jednoj od najosjetljivijih kategorija stanovništva.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ističu da se nastavlja rad na unapređenju sistema socijalne zaštite i blagovremenoj realizaciji obaveza prema korisnicima.