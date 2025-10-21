PVJ Srebrenik imala intervenciju u Dreniku, stabilno stanje na području TK

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić Tuzla, jutros u 7 sati temperatura zraka iznosila je 6 stepeni Celzijusa, vlažnost 98 posto, atmosferski pritisak 975 hPa, a padavine nisu zabilježene.

Vodostaj na brani hidroakumulacije Modrac jutros je iznosio 196,09 metara nadmorske visine, što je za dva centimetra niže u odnosu na mjerenje prije 24 sata. Tačka preljeva je na 200 metara nadmorske visine, a ispust kroz temeljne otvore iznosi 2,12 kubna metra u sekundi.

Na regionalnoj cesti R-471 Lukavac–Vijenac–Banovići izvode se sanacioni radovi, zbog čega se saobraća naizmjenično jednom trakom uz regulaciju semaforima. Radovi se izvode svakog dana osim nedjeljom, u periodu od 7 do 16 sati.

Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je intervenciju u naselju Drenik, gdje je izbio požar. Brzom reakcijom vatrogasaca spriječena je veća materijalna šteta, a situacija je ubrzo stavljena pod kontrolu.

Iz Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona navode da je stanje na terenu stabilno, te da su sve nadležne službe u pripravnosti.