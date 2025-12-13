Radari danas na brojnim lokacijama u TK: Vozači, pripazite gdje dodajete gas

Radarske kontrole na području Tuzlanskog kantona danas će biti raspoređene na više magistralnih, regionalnih i gradskih saobraćajnica, a iz policije podsjećaju da je objavljeni raspored isključivo informativnog karaktera.

Radarske kontrole TK provode se i nenajavljeno, posebno na dionicama gdje se bilježe veće brzine, u blizini stacioniranih radara i u gradskim centrima.

Radari na području Tuzle

Na području Tuzle, radarske kontrole TK planirane su od 13 do 14 sati na magistralnom putu M-18 na relaciji Mihatovići–Brgule, zatim od 15 do 16 sati u ulici Meše Selimovića – M.T. Uče, od 20 do 21 sat u ulici 18. Hrvatske brigade, te od 23 sata do ponoći u ulici Bosne Srebrene.

Dodatne kontrole u Tuzli predviđene su i u popodnevnim i večernjim satima u ulici Bulevar II korpusa od 16.30 do 17.30, u ulici Kulina bana od 19.30 do 20.30, te u ulici Obala Zmaja od Bosne od 21 do 22 sata.

Ostali gradovi i općine u TK

Na području Gračanice i okoline, radarske kontrole TK bit će prisutne od 16.30 do 17.30 sati na magistralnom putu M-4 u Donjoj Orahovici, u istom terminu i na regionalnom putu R-460 u ulici Mehmeda Ahmetbegovića, dok je od 18.30 do 19.30 sati najavljena kontrola brzine na M-4 u Gračanici.

U večernjim satima, od 20.30 do 21.30, radari će biti postavljeni u ulici Zlatnih ljiljana na R-460, kao i ponovo na M-4 u Donjoj Orahovici, dok je iza ponoći, od 00.30 do 01.30 sati, kontrola planirana na M-4 u Donjoj Lohinji.

Na području Živinica, radarske kontrole TK predviđene su od 19 do 20 sati u Oskovi, te od 20.10 do 21.10 sati u Podgorju. Na području Kalesije, kontrola brzine najavljena je od 16.30 do 17.30 sati na regionalnom putu u mjestu Zukići, te od 18.30 do 19.30 sati u Miljanovcima.

Iz policije još jednom upozoravaju da se, osim najavljenih termina, radarske kontrole TK provode i bez prethodne najave, te apeluju na vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na cesti, kako bi se povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju.