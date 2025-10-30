Radnici „Ginexa“ obustavili rad: Traže poštivanje dogovora o povećanju satnice

Ali Huremović
Radnici goraždanske kompanije namjenske industrije „Ginex“ jutros su se okupili u krugu fabrike, izražavajući nezadovoljstvo odlukom Nadzornog odbora o povećanju plata za 20 posto i dodatnih 400 KM po uposleniku.

Kako navode, ne prihvataju ovu odluku i zahtijevaju da se ispoštuje dogovor postignut prošlog petka, kojim je, prema obećanju predstavnika Vlade Federacije BiH i premijera Nermina Nikšića, predviđeno povećanje satnice na 6,15 KM, u skladu sa zakonom i novim kolektivnim ugovorom metalske industrije Federacije BiH. Radnici traže da se plata za septembar isplati po toj osnovi svim zaposlenima.

Poručuju da neće pokretati proizvodnju dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, te da neće dozvoliti izvoz gotovih proizvoda iz kruga fabrike. Danas će, kako navode, razmatrati i mogućnost blokade puteva prema Goraždu ukoliko ne dođe do dogovora.

Nakon što im je sinoć saopćena odluka Nadzornog odbora, radnici su najavili da će tražiti i smjenu članova Nadzornog odbora, jer smatraju da su odluke donesene suprotno prethodnim dogovorima.

