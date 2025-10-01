Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH, Husein ef. Kavazović, zajedno s goraždanskim muftijom Remzijom ef. Pitićem i predstavnicima Muftijstva goraždanskog, posjetio je danas porodicu Muhić u naselju Obarak u Goraždu.

Tokom posjete, upućena je zahvalnost Muharemu i Adviji Muhić, te cijeloj porodici, na hrabrom i plemenitom činu usvajanja dječaka Alena, rođenog kao posljedica ratnog silovanja.

„Nažalost ovo je jedna zaista tužna priča, ali hvala dragom Bogu, sa dobrim ishodom. Želimo u ime IZ da se zahvalimo porodici Muhić koja je učinila jedno veliko djelo, ono za koje mi znamo da Kur’an kaže: ‘Ko spasi jedan život, kao da je spasio cijelo čovječanstvo’. U ovoj kući je upravo spašeno čovječanstvo“, poručio je Kavazović.

Reis je dodao da je Alen na najbolji način posvjedočio svojom knjigom.

„Kada je u pitanju IZ, ona je 1992. učinila ono što je trebala – izdala fetvu da se djeca začeta iz nasilja prihvate i da im se pruži sve što je moguće, prije svega uz podršku države. Hvala dragom Bogu da su postojali muslimani i porodice poput porodice Muhare Muhića“, rekao je Kavazović.

Reis je istaknuo da se, nažalost, i danas u svijetu događa seksualno nasilje, ali da je važno pružiti zaštitu i spašavati svaki život:

„Život se mora čuvati i spašavati i to je nešto na čemu kao muslimani trebamo istrajavati. Vidimo to danas i u Ukrajini i u Gazi, ali i dobra srca poput Muharemovog i Advijinog pružaju nadu“, poručio je Kavazović.

Za Alena Muhića i njegovu porodicu posjeta reisa je velika čast.

„Muharem i Advija su rijetki ljudi koji su bez ikakvog interesa usvojili dijete rođeno iz ratnog silovanja, to je zaista veliko“, kazao je Muhić.

Muharem Muhić je izjavio da ga posjeta ispunjava ponosom:

„Cijeli komšiluk ne može da vjeruje da će u našu ulicu doći reisu-l-ulema. Prezadovoljan sam i radi Alena. Sve što sam uradio, uradio sam s halalom i od srca. Djeca su me slušala, nikad nismo imali problema i svi smo bili složna porodica“, rekao je Muharem Muhić.

Popodne, reisu-l-ulema prisustvovat će i svečanosti dodjele murasele imamima, nastavnicima i profesorima islamske vjeronauke Muftijstva goraždanskog, koja će se održati u Turhan Emin-begovoj džamiji u Ustikolini.