RahatluQ festival u Tuzli: Tri dana queer umjetnosti, razgovora i aktivizma

RahatluQ festival queer umjetnosti i aktivizma bit će održan od 9. do 11. oktobra u Tuzli, u organizaciji Tuzlanskog otvorenog centra. Pod sloganom „U gradu soli slobodno se voli“, festival će okupiti umjetnike, aktiviste i članove LGBTI+ zajednice kroz predstave, koncerte, radionice, filmske projekcije i razgovore o ljudskim pravima i ravnopravnosti.

Svečano otvaranje festivala zakazano je za sutra, 9. oktobra, u 19 sati u Narodnom pozorištu Tuzla. Očekuje se prisustvo predstavnika diplomatske zajednice, međunarodnih organizacija, institucija i civilnog društva, među kojima su predstavnici ambasada Irske i Danske, Grada Tuzla i Fondacije Heinrich Böll.

U okviru umjetničkog programa bit će izvedena monodrama „Da se ogolim“, autora Admira Adilovića, u režiji Adnana Džekića, s Dujom Martinićem u ulozi izvođača.

Nakon programa u Narodnom pozorištu, festivalska večer nastavlja se u Bluesberry baru u Gradskom parku, gdje će nastupiti Džejla & Residents i Norya Nina Kraljić.

RahatluQ festival otvara razgovore o pravima, identitetu i seksualnosti

Jedan od centralnih sadržaja festivala bit će Queer Café, zamišljen kao prostor za otvorene razgovore o pitanjima koja se tiču LGBTI+ zajednice, a o kojima se u javnosti često nedovoljno govori.

Teme uključuju prava trans osoba, queer roditeljstvo, seksualnost, intimnost, partnerske odnose i lične granice. Organizatori žele omogućiti učesnicima da razmjenjuju iskustva i postavljaju pitanja u atmosferi međusobnog razumijevanja i bez straha od osude.

Posjetioci će moći učestvovati i u edukativnim radionicama. Jedna je posvećena osnovnim tehnikama samoodbrane i jačanju osjećaja lične sigurnosti, dok će druga otvoriti pitanja tjelesne autonomije, seksualnosti, slike o sebi i utjecaja društvenih očekivanja na odnos prema vlastitom tijelu.

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Dokumentarni film o porodičnom nasilju i dodjela nagrada

Drugog dana festivala, u subotu, 10. oktobra, bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma o porodičnom nasilju, realizovanog u saradnji s produkcijom Kataliza d.o.o.

Film kroz lična iskustva i širi društveni kontekst govori o posljedicama nasilja, odgovornosti institucija i podršci osobama koje su preživjele nasilje.

Nakon projekcije uslijedit će dodjela RahatluQ nagrada u tri kategorije: „Aktivista/aktivistica“, „Saveznik/saveznica“ i „Umjetnost koja mijenja“.

Priznanja su namijenjena pojedincima i inicijativama koji doprinose ravnopravnosti, vidljivosti LGBTI+ osoba i stvaranju sigurnijeg društvenog okruženja.

Nagrade će uručiti Alexis Plastic, koja će iste večeri izvesti svoj „One Woman Show“, performans koji objedinjuje drag umjetnost, humor, muziku i interakciju s publikom.

Art Market u Gradskom parku 10. i 11. oktobra

Dio festivalskog programa bit će dostupan i na otvorenom. U Gradskom parku Tuzla, u subotu i nedjelju, od 12 do 16 sati, bit će organizovan RahatluQ Art Market.

Na ovom događaju predstavit će se umjetnici, dizajneri i autori rukotvorina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Posjetioci će imati priliku upoznati njihov rad i kupiti umjetničke i kreativne proizvode.

Organizatori na ovaj način žele podržati nezavisnu umjetničku scenu i približiti festivalske sadržaje široj javnosti.

RahatluQ festival traje do nedjelje, 11. oktobra, a kompletan program s lokacijama i satnicama pojedinačnih događaja bit će objavljen putem komunikacijskih kanala Tuzlanskog otvorenog centra.