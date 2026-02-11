RAK i AKOP BiH razgovarali o problemu ilegalnih IPTV servisa u BiH

Adin Jusufović
IPTV

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) održala je sastanak sa predstavnicima Asocijacije kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga BiH (AKOP BiH), na kojem su razmotrena aktuelna pitanja u vezi s primjenom važećeg regulatornog okvira u oblasti distribucije medijskih usluga, kao i izazovi prisutni na tržištu distribucije u Bosni i Hercegovini.

U saopštenju RAK-a navedeno je da je na sastanku potvrđeno kako Agencija posjeduje jasan i adekvatan regulatorni okvir za rad pružalaca usluga distribucije medijskih sadržaja, koji omogućava razvoj sigurnog i prosperitetnog tržišta distribucije medijskih usluga u BiH.

Predstavnici AKOP-a posebno su ukazali na problem prisustva ilegalnih pružalaca usluga distribucije, pretežno OTT servisa koji se putem interneta nude direktno pretplatnicima, kao i na pojavu tzv. card sharinga, odnosno neovlaštene aktivacije kartičnog pristupa za ilegalnu IPTV distribuciju. Kako je istaknuto, ove pojave negativno utiču na legalne operatere i tržište u cjelini.

RAK je podsjetio da distribucija putem interneta nije regulisana i ne zahtijeva odobrenje Agencije, dok aktivnosti nelegalnih IPTV usluga predstavljaju krivično djelo čije je procesuiranje u nadležnosti drugih institucija.

U saopštenju se naglašava da je, po uzoru na prakse u zemljama Evropske unije, istaknuta potreba da Bosna i Hercegovina preduzme efikasne mjere za suzbijanje nezakonitih aktivnosti u ovom području, radi zaštite pružalaca usluga i krajnjih korisnika.

