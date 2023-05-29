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Tuzla
29.05.2023.

Razvojno poduzetnički centar Lipnica nudi slobodne poslovne prostore

RTV SLON

RAZVOJNO PODUZETNIČKI CENTAR LIPNICA VAM NUDI

SLOBODNE PROSTORE

POVRŠINA PROSTORA  93 mi  150 m2

CIJENA 1,50 KM/m2

 POVRŠINA PROSTORA JE 230 m2

 CIJENA 2,50 KM/m2

 START-UP firme prvih 6 mjeseci GRATIS

OBJEKTI SU PRIKLJUČENI NA INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE, GRIJANJA I ELEKTRO INSTALACIJU

UREĐEN PRILAZNI PUT

OBEZBJEĐEN PARKING PROSTOR

MOGUĆNOST NAJMA ZEMLJIŠTA UZ PROSTOR

VIŠE INFORMACIJA MOŽETE DOBITI NA WEB STRANICI

[email protected]

ILI NA BROJ TELEFONA

035 806 371

Možete nas posjetiti svaki radni dan od 07:00-15:30 na adresi Proleterskih brigada br. 60, Lipnica

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