Razvojno poduzetnički centar Lipnica nudi slobodne poslovne prostore

RAZVOJNO PODUZETNIČKI CENTAR LIPNICA VAM NUDI
SLOBODNE PROSTORE
POVRŠINA PROSTORA 93 m2 i 150 m2
CIJENA 1,50 KM/m2
POVRŠINA PROSTORA JE 230 m2
CIJENA 2,50 KM/m2
START-UP firme prvih 6 mjeseci GRATIS
OBJEKTI SU PRIKLJUČENI NA INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE, GRIJANJA I ELEKTRO INSTALACIJU
UREĐEN PRILAZNI PUT
OBEZBJEĐEN PARKING PROSTOR
MOGUĆNOST NAJMA ZEMLJIŠTA UZ PROSTOR
VIŠE INFORMACIJA MOŽETE DOBITI NA WEB STRANICI
ILI NA BROJ TELEFONA
035 806 371
Možete nas posjetiti svaki radni dan od 07:00-15:30 na adresi Proleterskih brigada br. 60, Lipnica