Reprezentacija BiH u košarci u kolicima jača formu pred Evropsko prvenstvo

Drugi ciklus priprema košarkaške reprezentacije BiH u kolicima počeo je 6. septembra okupljanjem igrača u Sanskom Mostu. Tokom narednih sedam dana reprezentativci će kroz intenzivne treninge raditi na usavršavanju tehničkih i taktičkih elemenata igre, saopćeno je iz Saveza košarke u kolicima FBiH.

Ovaj ciklus okupio je veći broj igrača nego ranije, a pripreme su dodatno olakšane zahvaljujući podršci kompanija Salvus BH i Pharmacia apoteke Zenica. Njihova donacija dodataka prehrani, vitamina, bandaža i gelova za masažu pomogla je reprezentativcima da lakše podnesu naporne treninge i ubrzaju oporavak.

– Svaka podrška, posebno ona stručna, od ogromnog je značaja za ove momke. Poslije jakih treninga potrebno je raditi na oporavku mišića i smanjenju upalnih procesa, pa je ova donacija stigla u pravo vrijeme. To je potvrda da je trud naše reprezentacije, koja se priprema da BiH predstavi na predstojećem Evropskom prvenstvu “A” divizije, prepoznat – naglasio je direktor reprezentacije Alaga Pašić.

Pripreme su podržane i od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, dok je nosilac i realizator drugog ciklusa aktivnosti Savez košarke u kolicima FBiH, u saradnji s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike koje je dalo značajan doprinos organizaciji.