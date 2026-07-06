Rezultati SP: Brazil ispao, stiže klasik

Rezultati SP već su promijenili sliku nokaut faze Svjetskog prvenstva, jer je osmina finala donijela ubjedljiv Maroko, sigurnu Francusku, veliko ispadanje Brazila i dramatičan prolaz Engleske.

Maroko je prvi napravio veliki korak prema četvrtfinalu nakon što je savladao Kanadu rezultatom 3:0. Kanađani su pred domaćom publikom tražili nastavak sna, ali je Maroko odigrao zrelo, konkretno i bez velikih padova, pa je zasluženo ostao u borbi za završnicu turnira.

Francuska se nije prošetala protiv Paragvaja, ali je pobjedom 1:0 potvrdila da i u teškim utakmicama zna pronaći put do naredne runde. Paragvaj je u nokaut fazu stigao nakon velikog iznenađenja protiv Njemačke, ali protiv Francuza nije uspio napraviti još jedan veliki udarac favoritima.

Rezultati SP i poznati parovi četvrtfinala

Najveće iznenađenje dosadašnje osmine finala stiglo je u duelu Brazila i Norveške. Brazil je u utakmicu ušao kao jedan od najvećih favorita, ali je Norveška pobjedom 2:1 izbacila peterostrukog prvaka svijeta i zakazala četvrtfinale protiv Engleske.

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Engleska je do četvrtfinala stigla nakon pobjede protiv Meksika rezultatom 3:2. Domaćin je imao ogromnu podršku s tribina i utakmicu koja je nosila veliki pritisak, ali su Englezi izdržali težak ispit i ostali u borbi za titulu.

Nakon ovih rezultata SP, poznata su dva četvrtfinalna para. Francuska i Maroko igrat će u četvrtak, 9. jula, od 22:00 sata po vremenu u BiH, dok je duel Norveške i Engleske na programu u subotu, 11. jula, od 23:00 sata.

Rezultati SP i raspored preostalih utakmica

Osmina finala još nije završena, a večeras slijedi jedan od najatraktivnijih duela ove faze takmičenja. Portugal i Španija igraju u ponedjeljak, 6. jula, od 21:00 sat po vremenu u BiH, a pobjednik tog susreta ide na boljeg iz meča Sjedinjene Američke Države, Belgija.

Utakmica Sjedinjene Američke Države, Belgija igra se u utorak, 7. jula, od 02:00 sata po vremenu u BiH. Pobjednici ta dva duela igrat će četvrtfinale u petak, 10. jula, od 21:00 sat.

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Istog dana bit će odigrana i posljednja dva susreta osmine finala. Argentina i Egipat sastaju se u utorak, 7. jula, od 18:00 sati, dok Švicarska i Kolumbija igraju od 22:00 sata. Pobjednici ovih utakmica međusobno će igrati četvrtfinale u noći sa subote na nedjelju, 12. jula, od 03:00 sata po vremenu u BiH.

Rezultati SP do sada su pokazali da status favorita više ne garantuje sigurnost. Brazil je završio nastup, Kanada je ispala pred svojim navijačima, Meksiko je ostao bez četvrtfinala, dok su Maroko i Norveška postali reprezentacije o kojima se sve ozbiljnije govori kao o ekipama sposobnim za još jedno veliko iznenađenje.

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