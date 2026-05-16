Richmond Park Tuzla obilježio 23 godine rada uz svečan program u BKC-u

Richmond Park International Schools Tuzla svečano je obilježila Dan škole i 23 godine uspješnog rada u prepunom Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona.

Svečanost je okupila roditelje, učenike, nastavnike, predstavnike obrazovnih institucija i brojne zvanice, koji su pratili bogat kulturno-zabavni program ispunjen muzikom, plesom, recitacijama i emotivnim nastupima učenika.

Program su otvorile voditeljice Dina Čeke i Nađa Baraković, a himnu je izvela učenica Ema Sadadinović, uz mentorstvo profesorice Edine Zulić.

Prisutnima su se obratili direktor škole Sadmir Delić, gradonačelnik Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić, šefica Terenskog ureda OSCE-a u Tuzli Anna Selezneva i ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić.

Direktor škole Sadmir Delić istakao je da Richmond Park International Schools Tuzla više od dvije decenije razvija savremen obrazovni sistem zasnovan na evropskim standardima i Cambridge programu, s posebnim fokusom na kvalitet nastave, razvoj talenata i kreativnosti učenika.

„Posebno smo ponosni na uspjehe naših učenika ostvarene na domaćim i međunarodnim takmičenjima, gdje su na najbolji način predstavljali svoju školu, grad i Bosnu i Hercegovinu“, istakao je Delić.