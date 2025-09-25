Tuzla domaćin Evropske noći istraživača 2025.

Tuzla će i ove godine biti jedan od 11 gradova u Bosni i Hercegovini u kojima se obilježava Evropska noć istraživača, najveći simultani festival nauke u Evropi. Manifestacija će biti održana u petak, 26. septembra 2025. godine, od 17:00 do 22:00 sata, u prostorijama Richmond Park Međunarodne škole Tuzla u naselju Slavinovići.

Evropska noć istraživača više od decenije okuplja milione posjetilaca širom Evrope, s ciljem da nauku predstavi kao sastavni dio svakodnevnog života i približi je svim generacijama. Kroz radionice, eksperimente, naučne kvizove i druženje sa istraživačima, manifestacija nudi jedinstveno iskustvo učenja i zabave.

Zanimljiv program za sve generacije

Program u Tuzli donosi brojne sadržaje: kviz o kulturnom nasljeđu Evropske unije za učenike devetih razreda osnovnih škola, sajam nauke i tehnologije na kojem će škole, univerziteti i institucije predstaviti svoj rad, te timsko takmičenje srednjih škola TK u izradi naučno-istraživačkih radova. Posjetioci će imati priliku da učestvuju i u interaktivnim radionicama, eksperimentima i naučnim igrama prilagođenim svim uzrastima.

„Ovo je jedinstvena prilika da djeca i mladi nauku dožive na zabavan i inspirativan način, da se povežu sa istraživačima i možda upravo tada otkriju buduću profesiju“, rekao je Sadmir Delić, koordinator Evropske noći istraživača za Tuzlu i direktor Richmond Park Međunarodne škole Tuzla.

Podrška Evropske unije

Evropska noć istraživača u BiH realizuje se uz podršku Evropske unije, a organizaciju u Tuzli vode Europe House i Richmond Park Međunarodna škola Tuzla.

Ulaz na manifestaciju je besplatan, a organizatori pozivaju sve građane da se pridruže i postanu dio najveće evropske mreže popularizacije nauke.

