Robert Redford preminuo u 89. godini

Američki glumac i režiser Robert Redford preminuo je u 89. godini u svom domu u Utahu, javljaju američki mediji. Redford je bio ikona filmske umjetnosti, osnivač Sundance Instituta i poznatog Sundance Film Festivala, koji promovišu nezavisni film i pozorište.

Tokom života, Redford je bio i strastveni ekolog, aktivno radeći na očuvanju prirode američkog Zapada nakon preseljenja u planine Utaha 1961. godine. Dobitnik je Oskara za najboljeg režisera 1981. godine za film Obični ljudi, a u karijeri je sarađivao sa brojnim istaknutim rediteljima, uključujući Pollacka, sa kojim je snimio sedam filmova.

Iza njega su ostali supruga Sibylle Szaggars, dvoje djece i nekoliko unučadi, dok Sundance institut i festival ostaju kao trajan doprinos filmskoj kulturi.