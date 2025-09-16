RTV Slon medijski sponzor ŽFK Sloboda u sezoni 2025/26

RTV Slon ponosno objavljuje da je za sezonu 2025/26 potpisan ugovor o medijskom sponzorstvu sa Ženskim fudbalskim klubom Sloboda Tuzla.

Kroz ovu saradnju obavezujemo se da tokom cijele sezone redovno donosimo najave svih utakmica, izvještaje sa odigranih susreta, kao i informacije sa konferencija za medije koje organizuje klub.

Vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama doprinijeti promociji ženskog fudbala, afirmaciji sportistkinja i jačanju sportske scene u Tuzli i šire.

U prilogu možete pogledati i epizodu o ŽFK Sloboda iz naše emisije “Timski za sport”, čija je sezona bila posvećena afirmaciji i promociji ženskog sporta.