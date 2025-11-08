Ryanair uvodi novo pravilo za putnike: Promjene već od naredne sedmice

Niskobudžetna aviokompanija Ryanair od srijede, 12. novembra, ukida mogućnost korištenja isprintanih karata. Putnici će prilikom ukrcaja morati imati elektronske ukrcajne karte na svom mobilnom telefonu, saopštila je kompanija.

Ryanair, najveća evropska aviokompanija po broju direktnih letova, planira postati prva aviokompanija na svijetu koja potpuno odustaje od papira. Kako navode, ova odluka bi mogla spriječiti nastanak više od 300 tona papirnog otpada godišnje.

Za razliku od konkurentskih prevoznika koji i dalje nude izbor između papirnih i digitalnih karata, Ryanair će u potpunosti preći na elektronski sistem putem aplikacije myRyanair. Ova aplikacija postaje ključni alat za prijavu i generisanje karte, a bez nje putnici neće moći proći sigurnosnu kontrolu ni ući u avion.

Preko 80 posto putnika Ryanaira već koristi elektronske karte, dok će ostali morati prilagoditi način prijave. Kompanija pojašnjava da aplikacija nije obavezna za svakog putnika pojedinačno – jedna osoba može imati elektronske karte za cijelu grupu, ili ih može proslijediti suputnicima.

Iz Ryanaira poručuju da putnici koji završe online check-in dobijaju besplatnu pomoć na aerodromu, čak i u slučaju tehničkih problema s telefonom.

„Ako se baterija isprazni ili dođe do kvara, mi ionako imamo vaš redni broj na izlazu i ukrcat ćemo vas. Nema razloga za brigu“, naveli su iz kompanije.

Ipak, putnici koji ne obave prijavu putem interneta moći će dobiti isprintanu kartu na aerodromu, ali uz plaćanje naknade.

“U tom slučaju morat ćete platiti naknadu za prijavu u na aerodromu”, napominje se na web stranici Ryanaira. Ovisno o zemlji polaska, to iznosi 30 eura za Španiju, 40 eura  Austrija i 55 eura u ostatku Evropske unije i Velikoj Britaniji. Ranije naplaćivana taksa od 20 eura za ponovni ispis karte biće ukinuta.

Ryanair, sa sjedištem u Dublinu, prevezao je 152 miliona putnika u 2019. godini i i dalje je najveća aviokompanija u Evropi. Leti gotovo isključivo unutar Evrope, ali i prema Maroku i Bliskom istoku, gdje ima licencu za domaće letove. U Njemačkoj Ryanair trenutno opslužuje aerodrome u Berlinu, Frankfurtu-Hahnu, Hamburgu, Kelnu, Karlsruheu, Nürnbergu, Bremenu i drugim gradovima.

Kompanija planira u proljeće 2026. godine dodati Friedrichshafen i Saarbrücken u svoju mrežu ruta, dok je 95 aerodroma koje koristi već označeno kao baze s najmanje jednim stacioniranim avionom i posadom.

