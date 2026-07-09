Sa mostova u Istanbulu poslana poruka da se genocid u Srebrenici ne smije zaboraviti

Sa mostova u Istanbulu poslana je poruka da se genocid u Srebrenici ne smije zaboraviti, povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima.

Udruženje Turska-Bosna-Sandžak organizovalo je simboličnu akciju na mjestima gdje se spajaju dva kontinenta, poručivši svijetu da se zločin u Srebrenici mora pamtiti i da se nikada više ne smije ponoviti.

Na mostovima Fatih Sultan Mehmet i Yavuz Sultan Selim postavljeni su veliki transparenti s porukama sjećanja na žrtve genocida. Iz Udruženja su naveli da je cilj ove aktivnosti podsjetiti javnost na odgovornost čuvanja istine o Srebrenici i spriječiti da se zločin prepusti zaboravu.

Transparenti površine 220 kvadratnih metara postavljeni su uz nadzor nadležnih službi, a u akciji su učestvovali članovi Upravnog odbora Udruženja, kao i članovi omladinskog ogranka.

Iz Udruženja Turska-Bosna-Sandžak zahvalili su svim nadležnim institucijama i pojedincima koji su pružili podršku u realizaciji ovog događaja.