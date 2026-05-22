Sajam Đulistan u Tuzli okuplja oko 60 izlagača domaćih proizvoda

Sajam Đulistan u Tuzli bit će održan 22. i 23. maja u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“, gdje će se okupiti domaći proizvođači, ljubitelji zdravog načina života i agroturizma.

Posjetioce očekuje oko 60 izlagača sa bogatom ponudom domaćih proizvoda, prirodnih preparata, meda, rukotvorina, kao i sadržaja posvećenih zdravom načinu života.

Ova manifestacija ima značajnu ulogu u promociji domaće proizvodnje, razvoju agroturizma, povezivanju proizvođača i očuvanju tradicionalnih vrijednosti ovog kraja.

Organizatori Sajma Đulistan su Udruženje Porodični ruralno-edukativni centar PREC i agencija PRO fM, a manifestaciju je podržao Grad Tuzla.

Sajam će biti održan u HKC-u „Sveti Franjo“ u Tuzli 22. i 23. maja, a ulaz za posjetioce je slobodan.