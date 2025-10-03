Sajam proizvoda žena sa sela u Tuzli – snaga tradicije i podrška zajednici

Nedžida Sprečaković
Na Trgu slobode u Tuzli, u subotu 18. oktobra 2025. godine, od 9 do 14 sati biće održan Sajam proizvoda žena sa sela, na kojem će se predstaviti članice Mreže žena u Podrinju.

Posjetitelji će imati priliku da kupe i probaju domaće voće i povrće, mliječne proizvode, med, tradicionalne rukotvorine i brojne druge proizvode koji nastaju u domaćinstvima vrijednih žena. Sajam je prilika da se upozna i prepozna trud koji ulažu žene sa sela, a iza svake izložene korpe povrća, tegle meda ili rukotvorine stoji njihova istrajnost, rad i želja da obezbijede sigurnost porodici i doprinesu razvoju svojih zajednica.

Organizator manifestacije je Vive Žene Tuzla, uz podršku organizacije We Effect Europe, a događaj nosi i snažnu poruku solidarnosti i podrške ekonomskom i društvenom osnaživanju žena sa sela.

Ulaz na sajam je slobodan, a građani će svojim dolaskom i kupovinom direktno podržati inicijative koje doprinose razvoju Podrinja i šire regije.

