Edina Rizvić Aščić
Ove salate su obavezne uz praseće i jagnjeće pečenje
Foto: Twokooksinthekitchen

Kao i svaka trpeza tako je i božićna nezamisliva bez bogatih, kremastih salata koje se savršeno slažu uz praseće i jagnjeće pečenje.

Upravo te salate često prve nestanu sa stola, jer spajaju pun okus, jednostavnu pripremu i osjećaj praznične raskoši. Ove tri provjerene kombinacije godinama su dio domaće tradicije i lako se uklapaju u svečani meni.

Vlaška salata, klasik koji uvijek prolazi

Vlaška salata jedna je od onih koje se prave brzo, ali ostavljaju snažan utisak. Pečene crvene paprike se očiste i isijeku na sitne kockice, dok se slaninica sitno sjecka i prži dok ne postane hrskava.

U dubljoj posudi feta sir se izdrobi viljuškom i poveže s majonezom, nakon čega se dodaju sitno sjeckana kuhana jaja i pečene paprike.

Na kraju se umiješa slaninica, a cijela salata se pažljivo sjedini dok ne dobije ujednačenu, kremastu strukturu. Vlaška salata posebno dobro ide uz pečenje jer svojim punim ukusom zaokružuje cijeli obrok.

Salata sa susamom, bogata i zasitna

Salata sa susamom često se priprema kada želite nešto drugačije, ali i dalje domaće. Susam se lagano isprži na suhoj tavi dok ne dobije zlatnu boju, a zatim se ostavi da se ohladi.

U posudu se dodaju sitno sjeckana šunka i rendani kačkavalj, potom krem sir i kisela pavlaka, a na kraju se umiješa susam.

Sve se dobro poveže dok se ne dobije gusta, ujednačena smjesa. Ova salata je izrazito zasitna i odlično se uklapa uz meso s ražnja ili pečenja s božićne trpeze.

Salata s piletinom i narom, praznična svježina

Za one koji vole laganiju, ali i dalje kremastu varijantu, salata s piletinom i narom donosi savršenu ravnotežu. Pileći file se obari i sitno isjecka, zatim se doda kukuruz iz konzerve, kisela pavlaka i light majonez.

Kada se smjesa poveže, umiješaju se zrna nara i grubo sjeckani kikiriki, koji salati daju svježinu i blagu hrskavost. Ova kombinacija se posebno ističe na božićnoj trpezi jer unosi boju i kontrast uz teža jela.

Sve tri salate lako se pripremaju, mogu stajati u frižideru prije posluživanja i savršeno dopunjuju bogatstvo božićnog ručka, zbog čega im se domaćice iznova vraćaju svake godine.

