Božićna prehrana: Kako se ne udebljati u decembru i tokom praznika?

Decembar donosi druženja, domjenke, putovanja i razna slavlja, pa se mnogi prepuste hrani više nego tokom ostatka godine.

Praznični sto uvijek je bogat, a želja da nadoknadimo propušteno često nas navede da jedemo više nego što nam treba. Ipak, moguće je uživati u prazničnom ugođaju, a dočekati Novu godinu s istom težinom s kojom smo u decembar i ušli.

Kako se lakše snaći u decembarskim izazovima

Tokom došašća i blagdana korisno je ostati aktivan i fokus prebaciti na ono što možemo raditi, a ne samo na hranu.

Umjerena šetnja, lagana fizička aktivnost ili boravak na svježem zraku mogu biti jednostavan način da se održi ravnoteža.

Za blagdanski stol dobro je birati lakše opcije, poput puretine koja ima znatno manje kalorija od tradicionalnih prazničnih jela.

Kao prilog, povrće sa žara može biti jednako ukusno kao prženi dodaci, ali s mnogo manje kalorija.

Kvalitet je važniji od količine, pa se preporučuje da se biraju omiljena jela, ali u razumnim porcijama. Alkohol dodatno povećava kalorijski unos, pa ga je dobro svesti na minimum.

Neki smatraju da se najlakše izbjegne debljanje kada se prestane misliti o dijeti, jer stroga pravila tokom praznika uglavnom propadaju.

Praznici su vrijeme koje prirodno odstupa od rutine, pa se mali višak hrane može posmatrati i kao kratki odmor za tijelo i duh.

Kod nekih ljudi taj privremeni porast unosa čak potakne metabolizam, pa se kilograme lakše gubi nakon Nove godine. Bitno je ne odustati od svih navika, ali isto tako ne biti prestrog prema sebi.

Treba li nastaviti s dijetom za vrijeme blagdana

Blagdani su razdoblje kada se teško pridržavati dijetnog režima, jer se gotovo sve vrti oko hrane.

Upravo zato, ovo vrijeme se može doživjeti kao kratka pauza u kojoj nema potrebe za osjećajem krivnje.

Umjerenost ostaje najbolji savjet, pa nije problem pojesti kobasicu na Adventu, ali tri već mogu biti previše. Kada postoji mogućnost, bolje je birati lakše verzije jela, poput ruske salate pripremljene s dijetnom majonezom ili dimljenog lososa umjesto slanine.

Krivnja samo povećava stres, a stres često vodi još većem prejedanju, pa je važno zadržati miran odnos prema hrani. I unos alkohola treba svesti na razumnu mjeru.

Najbolja božićna prehrana može se svesti na jednostavnu poruku, prepustiti se blagdanima, jesti ono što volimo, ali bez pretjerivanja, i vjerovati da malu razliku na vagi možemo lako nadoknaditi kasnije.

Čak i ako se tokom decembra dobije jedan ili dva kilograma, to nije razlog za zabrinutost, jer nasuprot svim odricanjima i pravilima, praznični ugođaj je ono što ostaje zapamćeno.