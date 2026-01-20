Pokrenuta registracija oznake porijekla romanijskog meda

Udruženje pčelara „Glasinac“ Sokolac podnijelo je zahtjev Agenciji za sigurnost hrane BiH i objavilo proizvođačku specifikaciju, čime je zvanično započet postupak registracije oznake podrijetla romanijskog meda.

Riječ je o proizvodu prepoznatljivom za Romaniju, a pčelarstvo u ovom kraju bilježi se više od jednog stoljeća, uz podatak da je prema popisu iz 1895. godine na području Sokoca evidentirano 279 pčelara i 1.706 košnica.

U specifikaciji se navodi da romanijska regija, zbog kombinacije nadmorske visine, umjerene klime i bogate flore, pruža uslove za proizvodnju meda visoke kvalitete. Planinski i šumski predjeli, uz izražen mikroklimatski utjecaj, doprinose dobrim uslovima za medenje biljaka tokom proljeća i ljeta.

Romanijski med bi se na tržištu plasirao kao livadski i kao šumski med, uz fizičko-kemijska i senzorna svojstva propisana specifikacijom. Pčelari, oslanjajući se na iskustvo i poznavanje lokalnih uslova, prilagođavaju lokacije pčelinjaka, prate cvjetanje livadnih biljaka i pojavu medljike u šumama, te odvajaju livadski od šumskog meda kroz zasebna vrcanja, kako bi se sačuvala prepoznatljiva svojstva i stabilan kvalitet.

U dokumentu se navodi i da se romanijski med dobija djelovanjem autohtone sive pčele (Apis mellifera carnica) na području Romanijske regije definiranom specifikacijom. Proizvod se ističe specifičnim okusom, mirisom i bojom, što mu je donijelo prepoznatljivost i potražnju na lokalnom tržištu i širom Bosne i Hercegovine.

Kao jedan od pokazatelja kvalitete navodi se da sadržaj vode u romanijskom medu ne prelazi 18 posto, što je ispod zakonski dopuštenog maksimuma od 20 posto, pa se smatra zrelim i stabilnim, uz manji rizik od fermentacije. Ističe se i da vrijednosti HMF-a ne prelaze 25 mg/kg, što upućuje na svjež med koji nije bio izložen visokim temperaturama, uz napomenu da je prilikom dekristalizacije dopušteno zagrijavanje do maksimalno 40 stepeni.