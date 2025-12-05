Svjetske cijene prehrambenih proizvoda pale u novembru

Svjetske cijene prehrambenih proizvoda pale su u novembru, predvođene nižim međunarodnim kotacijama za sve glavne prehrambene proizvode osim žitarica, prema referentnoj mjeri koju je u petak objavila Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO).

Indeks cijena hrane FAO-a, koji prati mjesečne promjene međunarodnih cijena korpe globalno trgovanih prehrambenih proizvoda, u prosjeku je u novembru iznosio 125,1 bod, što je pad od 1,2 posto u odnosu na revidirani nivo iz oktobra. Indeks sada pada tri mjeseca zaredom, te je 2,1 posto ispod nivoa iz novembra 2024. i 21,9 posto niži od vrhunca iz marta 2022.

Indeks cijena žitarica FAO-a porastao je za 1,3 posto tokom mjeseca. Uprkos generalno povoljnim izgledima za globalnu ponudu i izvještajima o dobrim žetvama u Argentini i Australiji, globalne cijene pšenice porasle su za 2,5 posto u novembru, podržane potencijalnim kineskim interesom za isporuke iz Sjedinjenih Američkih Država, nastavkom neprijateljstava u regiji Crnog mora i očekivanjima smanjene sjetve za žetvu 2026. u Ruskoj Federaciji.

Međunarodne cijene kukuruza također su porasle, potkrijepljene snažnom potražnjom za brazilskim zalihama, dok je FAO indeks cijena svih vrsta riže opao usred smanjene potražnje za uvozom Indica i mirisnih sorti riže.

FAO indeks cijena biljnog ulja pao je za 2,6 posto u odnosu na oktobar, jer je pad cijena palminog, uljane repice i suncokretovog ulja više nego nadoknadio skroman porast cijena sojinog ulja, koje je podržala snažna potražnja iz sektora biodizela, posebno u Brazilu.

FAO indeks cijena mesa pao je za 0,8 posto u odnosu na svoj revidirani nivo iz oktobra. Globalne cijene živinskog mesa pale su usred obilnih izvoznih zaliha i pojačane globalne konkurencije, djelimično odražavajući napore Brazila da povrati tržišni udio nakon ukidanja trgovinskih zabrana povezanih s visoko patogenom ptičjom gripom od strane ključnih uvoznika. Cijene svinjskog mesa također su pale, uglavnom zbog obilnih zaliha u Evropskoj uniji i smanjene potražnje iz Kine nakon uvođenja uvoznih carina. Međunarodne kotacije goveđeg mesa ostale su uglavnom stabilne, dok su cijene ovčetine porasle.

FAO indeks cijena mliječnih proizvoda opao je za 3,1 posto u novembru, predvođen nižim cijenama maslaca i punomasnog mlijeka u prahu. Pad je odražavao rastuću proizvodnju mlijeka i obilne izvozne zalihe u glavnim proizvođačkim regijama.

FAO indeks cijena šećera opao je za 5,9 posto u odnosu na oktobar, potaknut očekivanjima obilnih globalnih zaliha u tekućoj sezoni i snažnim trendovima proizvodnje u Brazilu, Indiji i Tajlandu.