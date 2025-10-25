Poznata onkologinja otkriva: Pet namirnica koje ne kupuje zbog zdravlja

Poznata američka onkologinja Nicola Andrews izdvojila je pet namirnica koje u potpunosti izbjegava, naglašavajući da mogu imati dugoročne negativne posljedice po zdravlje i povećati rizik od hroničnih bolesti.

Alkohol

Prema riječima dr. Andrews, potpuno izbjegavanje alkohola donosi brojne koristi za organizam.

„Tijelo alkohol razgrađuje u hemikaliju koja se zove acetaldehid, a ona može oštetiti DNK i usporiti procese obnavljanja ćelija“, pojašnjava Andrews, pozivajući se na podatke američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti. Redovno konzumiranje alkohola, dodaje, povezano je s povećanim rizikom od različitih oblika raka i bolesti jetre.

Prerađeno meso

Andrews potpuno izbjegava suhomesnate proizvode, salame, hrenovke i druge vrste prerađenog mesa.

„Svjetska zdravstvena organizacija je još 2015. godine proglasila prerađeno meso kancerogenim, jer postoje jasni dokazi da njegova konzumacija povećava rizik od raka“, podsjeća ona. Redovno konzumiranje ovakvih proizvoda može potaknuti upalne procese u organizmu i negativno utjecati na zdravlje crijeva.

Gazirana pića

Gazirana pića, bilo da su zaslađena šećerom ili umjetnim zaslađivačima, nalaze se na listi onoga što ova ljekarka izbjegava.

„Ova pića nemaju nikakvu nutritivnu vrijednost, a istraživanja pokazuju da povećavaju rizik od dijabetesa, gojaznosti i srčanih bolesti“, kaže Andrews. Čak i dijetalne verzije, dodaje, mogu poremetiti crijevni mikrobiom i pojačati osjećaj gladi.

Napici s kofeinom

Kafa, napominje Andrews, u umjerenim količinama može biti korisna, ali problem nastaje kada postane „tečni desert“.

„Volim ledenu ili pjenastu kafu ljeti, ali čim dodate sirupe, šlag i zaslađivače, prednosti kafe nestaju“, objašnjava ona. Stručnjaci preporučuju da se kafa pije bez dodataka ili s minimalnom količinom mlijeka, kako bi se zadržale njene prirodne koristi – poput smanjenja rizika od dijabetesa i srčanih oboljenja.

Biljna mlijeka

Iako su napici od badema, zobi ili soje sve popularniji, dr. Andrews smatra da nisu nutritivno bogati kao proizvodi od kravljeg mlijeka.

„Ne pijem mlijeko na biljnoj bazi jer ima vrlo malo hranjivih materija“, ističe ona. Prema riječima stručnjaka, prirodni spojevi u mliječnim proizvodima poput sira, jogurta i maslaca pomažu u aktivaciji T-ćelija – važnih za imunološki sistem, jer pomažu tijelu da se brani od infekcija i tumora.

