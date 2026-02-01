Samsung najavio novu funkciju koju su svi jedva čekali

Samsung je zvanično najavio jednu od najiščekivanijih funkcija koja stiže s novom S26 serijom pametnih telefona. Kako navode iz kompanije, riječ je o „novom nivou privatnosti“ koji štiti ekran i podatke od neželjenih pogleda, bez obzira na to gdje se korisnik nalazi.

Prema pojašnjenju iz Samsunga, nova opcija omogućit će korisnicima da bez nelagode čitaju poruke ili unose lozinke u javnom prijevozu, bez brige da neko gleda preko ramena. Naglašavaju da će korisnici imati potpunu kontrolu nad postavkama i moći sami odlučiti šta žele zaštititi.

Nova rješenja omogućit će prilagođavanje zaštite za određene aplikacije ili automatsko uključivanje funkcije tokom unosa pristupnih podataka za zaštićeni sadržaj na telefonu. Uz više opcija za kontrolu vidljivosti, korisnici će moći ograničiti ono što drugi vide, u skladu s nivoom zaštite koji im je potreban, prenosi zimo.hr

Dodatno, bit će moguće zaštititi i pojedine dijelove korisničkog interfejsa, uključujući iskačuće obavijesti, odnosno pop-up notifikacije. Prikaze nove funkcije već su podijelili neki korisnici na platformi X, a prvi utisci ukazuju na rješenje koje izgleda veoma uvjerljivo.

Iz Samsunga ističu da je nova „Privacy Screen“ opcija rezultat više od pet godina istraživanja i razvoja. Tokom tog perioda analizirano je kako ljudi koriste pametne telefone, šta smatraju privatnim i kako sigurnosne funkcije treba da funkcionišu u svakodnevnom životu. Krajnji rezultat je kombinacija hardvera i softvera koja pruža zaštitu, ali bez narušavanja korisničkog iskustva.

Opcija „Privacy Screen“ bit će predstavljena zajedno s novom S26 serijom na Samsungovom Galaxy Unpacked događaju, koji će biti održan 25. februara u San Franciscu.