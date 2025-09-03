Sanin Bogunić ponovo izabran za predsjednika VSTV-a BiH

Jasmina Ibrahimović
Foto: Fena

Na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) za predsjednika je ponovo izabran Sanin Bogunić koji je na ovu funkciju stupio u februaru ove godine.

Bogunić je dobio podršku svih prisutnih članova VSTV-a, a potpredsjednici ostaju Sanela Gorušanović-Butigan i Velimir Ninković.

Tužioci kantonalnih tužilaštava u Federaciji BiH izabrali su ga za člana VSTV-a BiH u julu 2021. godine te je dužnost člana preuzeo 8. septembra 2021. godine.

Sanin Bogunić je u aprilu ove godine poručio da sudovi i tužilaštva neće biti alat u rukama bilo koga.

“U svjetlu aktuelnih dešavanja i pokušaja podrivanja temeljnih principa na kojima počiva država, moramo jasno i odlučno poručiti da sudovi i tužilaštva neće biti alat u rukama bilo koga. Naša je obaveza da budemo brana svakoj vrsti političkog uticaja i da očuvamo nezavisnost kao osnovu povjerenja javnosti u rad pravosuđa”, rekao je Bogunić.

