Saobraćajna nesreća u Ciljugama kod Živinica, vozilo završilo na krovu

Na relaciji Ciljuge–Dubrave danas je došlo do teške saobraćajne nesreće, zbog koje je saobraćaj na ovoj dionici potpuno obustavljen.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovala su dva putnička vozila, a iz MUP-a Tuzlanskog kantona naveli su da za sada ne raspolažu informacijama o eventualno povrijeđenim osobama, kao ni o detaljnim okolnostima pod kojima je došlo do nesreće.

Prema fotografiji s mjesta događaja, jedno vozilo završilo je prevrnuto na krovu, a na terenu su policijski službenici koji osiguravaju mjesto nesreće i obavljaju uviđajne radnje.

Saobraćaj se trenutno ne odvija, a vozačima se savjetuje korištenje alternativnih putnih pravaca.

Više detalja očekuje se nakon završetka uviđaja.